Iker Casillas genera controversia con su reacción al beso de Luis Rubiales y la jugadora española Jenni Hermoso

Tras lo ocurrido en la ceremonia de premiación, Iker por medio de su cuenta de Twitter y siendo sarcástico escribió, “A ver que yo me entere: entonces alguien ha dimitido o no? Qué ando perdido…” en compañía de un video corto en el que aparece en escena John Travolta simulando que está perdido, en una imagen que se ha hecho viral a lo largo de los años.

A ver que yo me entere: entonces alguien ha dimitido o no? Qué ando perdido… pic.twitter.com/Upt2DnVHlV

“¡Que no me ha gustado, eh!”, dice Hermoso riendo en un vídeo en el que se muestra el festejo en el vestuario, en lo que parece su respuesta a las bromas de sus compañeras.

Jenni ha hablado del beso de Rubiales. 💬 “Eh, pero no me ha gustado”. 🎥 @Jennihermoso pic.twitter.com/yj8h1p3r5W

Horas después, cuando el video ya era viral en todas partes, Rubiales se refirió al respecto y también le restó importancia a lo sucedido. “Idiotas hay en todas partes, no les hagamos caso. No estamos para gilipolleces y tontos del culo. No hay que comentar cosas de pringados. Cuando dos personas tienen una muestra de cariño sin importancia, no podemos hacer caso a las idioteces. Somos campeonas y con eso me quedo”, dijo en conversación con la cadena COPE.