‘Implosión’ en el Real Madrid; figura se perderá la final de la Champions League por una gripa

La preparación de ambos equipos para la gran final de la Liga de Campeones se vive a mil, pero lamentablemente, a apenas dos días del compromiso, una de las escuadras no contaría en el partido con una de sus grandes figuras.

Se trata del poderoso Real Madrid. Hace apenas algunas horas, el portero Andriy Oleksíyovych Lunin, ficha clave para la clasificación del equipo a la final de la Champions League, afirmó en su cuanta oficial de Instagram que no se ha podido preparar para este importante cotejo .

De acuerdo con diferentes medios europeos, el portero ucraniano tendría un fuerte cuadro gripal, lo cual lo sacaría de la gran final ante el Borussia Dortmund . El guardameta no ocultó su tristeza en la red social mencionada.

“Me da mucha pena… No podré preparar el partido más importante de la temporada y de mi vida con el equipo… A por la 15″, expresó sin tapujos el portero. Si Lunin no ataja en la final, el guardameta titular será el belga Thibaut Nicolas Marc Courtois.