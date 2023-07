Increíble: Xavi Hernández excusó de esta forma la derrota de Barcelona con Arsenal

La explicación de Xavi Hernández

“Ha sido un partido muy bueno para el espectáculo, no tanto para los entrenadores. Ha sido de ida y vuelta. Se ha notado que estaban mucho más rodados que nosotros. Hemos estado tiernos en defensa. Hemos dejado de contar con Gavi y Lenglet, con molestias. Gente que ha jugado con posiciones que no son las suyas naturales. Hemos visto cosas positivas y otras no tanto. Estaban mucho más rodados que nosotros”, comenzó el orientador.