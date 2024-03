Insólito: en plena transmisión del fútbol colombiano, la cámara captó a un jugador desnudo

El fútbol colombiano cada día deja más momentos que quedan en la memoria y que no necesariamente tienen que ver con el juego. A las acaloradas ruedas de prensa en la que periodistas y jugadores se han enganchado, violentos que ingresan al terreno de juego o impiden que otros aficionados disfruten del deporte, estadios en pésimas condiciones, se sumó un momento más.

Lo llamativo fue que quien pasó estaba desnudo. Llevaba apenas una toalla tapando sus genitales delanteros, pero dejó al descubierto su trasero, que fue captado por las cámaras de la transmisión. El hecho ha causado risas entre los internautas, quienes se preguntan porque los camerinos no son más privados, para evitar este tipo de sucesos.

Un particular momento se vivió en el juego entre Santa Fe y Águilas Doradas en el estadio de Rionegro | Foto: @aguilasdoradasr @PaoloArenas

“Hemos visto muchos directores técnicos sentados al frente del Deportivo Pasto y de pronto uno podría decir, el verso no cambia. ¿Qué es lo que seducen a ustedes como profesores, precisamente para asumir la dirección técnica de un equipo que semestre tras semestre, es prácticamente lo mismo? ¿No pasa nada más importante con el equipo volcánico?, con el respeto que se merecen todos. Y al jugador le quiero consultar porque siempre es la misma respuesta. ¿Ustedes qué piensan, ustedes qué creen que se imagina el hincha del Deportivo Pasto en la situación que están, que no hay algo importante precisamente para regalarles alegrías a ellos y que siempre terminan diciendo lo mismo: ‘hay que seguir trabajando’, porque pareciera que no trabajan en el Deportivo Pasto”, preguntó el periodista deportivo.