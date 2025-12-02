El grupo B en los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay se empieza a definir. Este miércoles, 3 de diciembre de 2025, Atlético Bucaramanga recibe a Deportes Tolima en el estadio Américo Montanini de la capital de Santander. Será por la quinta fecha de la zona y podría dejar al primer finalista de la competencia.

Si Tolima gana o empata en su visita a Bucaramanga, será finalista. Caso contrario, si el leopardo se impone, el finalista se conocerá hasta la sexta fecha. Cabe recordar que en ese mismo grupo, Santa Fe y Fortaleza ya están eliminados.

Inteligencia Artificial presagia triunfo de Bucaramanga por 1-0 sobre Deportes Tolima

Pero la Inteligencia Artificial se anticipó y dio como ganador a Atlético Bucaramanga, por 1-0, sobre Deportes Tolima. A pesar de que el pijao está invicto y es el gran favorito, parece que la apuesta por el leopardo tiene una explicación.

En concreto, Chat GPT explicó: “Un 1-0 a favor de Bucaramanga es un marcador coherente con el contexto del partido porque el equipo santandereano llega obligado a ganar para seguir con vida en los cuadrangulares, lo que lo lleva a proponer más en campo rival y asumir riesgos calculados. Además, juega en casa, donde ha sido más sólido y recientemente ya logró vencer a Tolima, mientras que el equipo pijao, con ventaja en la tabla, puede optar por un planteamiento más conservador, priorizando cerrar espacios y manejar el ritmo”.

Bucaramanga quiere seguir con vida en cuadrangulares. | Foto: Jaime Moreno/Colprensa.

Finalmente, sentenció: “Ese choque de necesidades suele producir partidos cerrados, de pocas opciones claras, donde un gol —ya sea por presión constante, un error defensivo o una pelota quieta— termina definiendo el encuentro por la mínima diferencia”.

Esto despierta la atención del grupo A, o de la muerte, en cuadrangulares. Los cuatro equipos de esa zona (Junior, América, Nacional y Medellín) siguen con vida. Aunque estén definiendo cómo van a quedar en la tabla, siguen atentos a lo que ocurra en el grupo B, pues de allí saldrá el rival de alguno.

Grupo A de cuadrangulares, atento con los que pase entre Bucaramanga y Tolima. | Foto: Fotos: Colprensa

En caso de que la Inteligencia Artificial acierte, así será el panorama:

Reiterando que si Tolima gana o empata va a la final, es válido revisar el caso contrario. Ese sería donde gane Bucaramanga al pijao, los dos queden con 10 puntos para la jornada 6, y aplacen la definición del finalista para dicha fecha. En ese orden de ideas, con estas condiciones se jugarán los últimos partidos: