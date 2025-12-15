Inter Miami anunció nuevo fichaje desde la Premier League: reemplazará a Jordi Alba

El título de la MLS no fue suficiente para el Inter Miami. El conjunto rosa quiere seguir dominando el fútbol de Estados Unidos y por ello anunciaron otro fichaje proveniente de Europa.

Sergio Reguilón, defensa español que surgió en la cantera del Real Madrid, se suma al proyecto bajo las órdenes de Javier Mascherano.

El marcador de punta de 28 años, campeón del Mundial de Clubes con el Real Madrid en 2018 y de la Europa League con el Sevilla en 2020, estaba sin equipo desde su salida del Tottenham en julio.

Aunque su carrera no ha sido tan brillante como se pensaba, ha pasado por equipos de renombre en Europa y ahora se suma al campeón de la MLS.

Primeras declaraciones de Sergio Reguilón

Sergio Reguilón se suma a la lista de estrellas que han llegado al Inter Miami tras el aterrizaje de Lionel Messi y será el reemplazo de Jordi Alba, quien anunció su retiro hace unos meses atrás.

“Es un proyecto muy ambicioso, un club ganador que está haciendo las cosas bien, y eso es lo que me atrajo: venir aquí para seguir ganando y compitiendo”, dijo.

En sus primeras declaraciones, Reguilón aseguró que su objetivo “es seguir ganando, ir a por los trofeos que nos faltan y ganarlo todo aquí”.

Reguilón firmó contrato hasta diciembre de 2027, con opción de extender el vínculo por una temporada más con el equipo de Messi, Luis Suárez y Rodrigo de Paul.

Este fichaje aumenta la legión de futbolistas españoles en el Inter Miami, aunque tampoco compartirá cancha con otro de los retirados que dejó la presente temporada: Sergio Busquets.

Al igual que Alba, Busquets colgó los botines tras la final en la que las garzas vencieron 3-1 al Vancouver Whitecaps del mediapunta alemán Thomas Müller.

Lionel Messi levantando el trofeo de la MLS. | Foto: AFP

Aunque cuenta con gran poderío económico, el Inter Miami puede sufrir otra baja de renombre, la del delantero uruguayo Luis Suárez, cuyo contrato vence en diciembre y todavía no ha sido renovado.

El encontronazo de Reguilón y Messi

La llegada de Sergio Reguilón al Estados Unidos no ha estado excenta de polémica, pues su pasado como jugador del Real Madrid trajó a colación el recuerdo de una pelea que tuvo con Messi.

Durante un clásico español de 2019, Reguilón lanzó insultos contra el astro argentino que ahora será su capitán. “¿Qué dices tú? ¿Qué te pica a ti, Pulga? ¿Qué te pasa a ti ahora?“, fueron sus palabras.

En esa disputa también estuvo involucrado Luis Suárez, que también juega para el Inter Miami y quedó retratado por las cámaras de televisión.

“Eres un payaso, no me toques”, le dijo Reguilón a Suárez en esa misma secuencia.