Leo Messi no se contuvo por retiro de Jordi Alba: su mensaje de despedida se hizo viral

Al mundo del fútbol lo tomó por sorpresa durante este martes, 7 de octubre, la despedida de Jordi Alba del balompié profesional, tras 17 años de exitosa carrera profesional.

Uno de los compañeros que más se benefició del lateral fue Lionel Messi, quien compartió con el ibérico en los años exitosos de Barcelona, y recientemente en su estancia en Inter Miami.

Lionel Messi y Jordi Alba volvieron a compartir en el último tramo de su carrera, en Inter Miami | Foto: Getty Images

Dicha sociedad durante mucho tiempo permitió a los clubes beneficiarse de anotaciones. Estaba casi que instaurado que cada que Jordi tiraba un pase atrás, ahí aparecía Messi para marcar.

Justo esa fue la manera en la que el argentino le reconoció a su compañero el tiempo que pasaron juntos.

Las palabras de Messi a Jordi Alba por el anuncio de su retiro.



Todo es dolor 💔 pic.twitter.com/VZdk1Y4qmN — Messismo (@Messismo10) October 7, 2025

A través de un comentario extenso, Messi le dio a entender a Alba la falta que le haría para beneficiarse de su manera de jugar.

“Gracias a vos, Jordi. Te voy a extrañar mucho. Después de tantas cosas juntos, se me va a hacer raro mirar a la izquierda y no verte ahí...”, inició en el sentido mensaje el rosarino.

“Qué locura la cantidad de asistencias que me diste todos estos años... ¿Quién me va a dar los pases atrás ahora???“, cuestionó e hizo emocionar a los usuarios de redes que leyeron eso.

Dirá adiós al fin de temporada

Jordi Alba (Inter de Miami) ha anunciado este martes su retirada como futbolista, a sus 36 años, al término de esta temporada tras una carrera deportiva de más de una década como profesional en la que ha vestido la camiseta del Nastic de Tarragona, Valencia, FC Barcelona e Inter de Miami, así como la de la selección española, con la que conquistó una Eurocopa y una Liga de Naciones.

“Ha llegado el momento de cerrar una etapa trascendental en mi vida. He tomado la decisión de poner fin a mi carrera como futbolista profesional al terminar esta temporada. Lo hago con absoluta convicción, con plenitud y con felicidad”, arranca el vídeo con el que Jordi Alba ha anunciado este martes su retirada del fútbol a final de temporada.

🚨 Jordi Alba anuncia que se retirará a final de temporada



Con 36 años se marchará uno de los mejores laterales izquierdos de la historia pic.twitter.com/wwWSorqOEq — Diario SPORT (@sport) October 7, 2025

Jordi Alba pone fin así a una carrera en la que ha estado como profesional 18 temporadas, en las que ha vestido las camisetas de Nastic de Tarragona, Valencia, FC Barcelona, Inter de Miami y la selección española. En total, 700 partidos a nivel de clubes y 93 en la selección absoluta en los que ha anotado 61 goles, los dos últimos el pasado domingo ante el New England Revolutions.

Con el Barça, el club de su “vida”, Alba levantó 19 títulos en los 11 años en 11 temporadas: cinco Ligas, cinco Copas del Rey, seis Supercopas de España, una Champions League, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. Todo ello en 459 partidos, una cifra que lo sitúa como el noveno jugador con más partidos disputados en la historia del Barça. El último, el 28 de mayo de 2023, cuando todo el Spotify Camp Nou pudo despedirlo como se merecía.