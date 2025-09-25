Suscribirse

Sergio Busquets hace radical anuncio para su futuro y sacude al fútbol: esto fue lo que decidió

El español, para muchos, está en entre los mejores mediocampistas del mundo.

Redacción Deportes
26 de septiembre de 2025, 3:51 a. m.
Último anuncio del español.
Último anuncio del español. | Foto: Getty Images

El reconocido mediocampista español Sergio Busquets, hace apenas unos instantes, hizo un radical anuncio sobre su futuro deportivo. Decidió retirarse del fútbol profesional, una vez finalice la temporada 2025 con Inter Miami de la MLS de Estados Unidos.

Estos serán mis últimos meses en el terreno de juego. Me retiro muy feliz, orgulloso, pleno y sobre todo agradecido”, afirmó el histórico centrocampista de 37 años en un vídeo difundido en su cuenta de Instagram.

Busquets, campeón del Mundial de Sudáfrica 2010 con la selección de España, conquistó nueve ligas españolas y tres Champions League con el FC Barcelona, antes de unirse en el año 2023 al Inter Miami siguiendo los pasos de su amigo, el argentino Lionel Messi.

Siento que ha llegado el momento de decir adiós a mi carrera como futbolista profesional”, explicó el catalán. “Han sido casi 20 años disfrutando de esta historia increíble que siempre soñé. El fútbol me ha regalado vivencias únicas en lugares maravillosos junto a los mejores compañeros de viaje”.

El anuncio de retiro de Busi, que sacude el fútbol, es el primero entre los llamados Cuatro Fantásticos del Inter Miami, que también integran su compatriota Jordi Alba y el centro delantero uruguayo Luis Suárez.

Todos ellos, de entre 36 y 38 años de edad, apuran la recta final de sus legendarias carreras en la ciudad Miami, donde también aterrizaron siguiendo la estela de Messi.

Contexto: Lionel Messi marca golazo con Inter Miami y video le da la vuelta al mundo: la clavó en el ángulo

El cuarteto de exbarcelonistas tratará de brindarle al Inter Miami el primer título de la MLS de su historia en esta temporada, que concluye con la final a partido único el 6 de diciembre.

Inter Miami tiene todavía por delante cinco partidos de la fase regular para disputar antes del arranque de los playoffs, el próximo 24 de octubre. Habrá que esperar para conocer cómo le irá.

Siguiendo con el anuncio de Sergio Busquets, como era de esperarse, la prensa española se pronunció. “Sergio Busquets, uno de los mejores centrocampistas de la historia, ha anunciado su retirada del fútbol”, reseñó Marca.

“El futbolista de Inter Miami y ex del Barcelona, compartió este filme donde anuncia su retiro del futbol profesional, solo esperando a terminar la MLS con el cuadro de Las Garzas”, señaló, por su lado, As España.

Los seguidores del mediocampista español, tras el anuncio, disfrutarán sus últimos partidos como futbolista profesional.

*Con información de AFP.

