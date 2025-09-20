Suscribirse

Lionel Messi marca golazo con Inter Miami y video le da la vuelta al mundo: la clavó en el ángulo

El astro argentino sigue marcando goles importantes en Estados Unidos.

Redacción Deportes
21 de septiembre de 2025, 2:37 a. m.
Messi marca con Inter.
Messi marca con Inter. | Foto: Getty Images

Por la MLS de Estados Unidos, Inter Miami venció 3 goles a 2 a DC United. Dos goles del equipo rosa fueron marcados por el astro argentino Lionel Andrés Messi Cuccittini.

Uno de ellos, el que llegó al minuto 84, fue un verdadero golazo. El exjugador del FC Barcelona de España tomó la pelota cerca de la media luna y luego se perfiló para con su pierna izquierda rematar a portería.

Messi con Inter Miami.
Messi con Inter Miami. | Foto: Getty Images

El también exfutbolista del París Saint Germain (PSG) de Francia clavó la esférica en el ángulo y dejó al portero rival sin ninguna opción. Los hinchas de Inter Miami celebraron a rabiar este tanto.

El nuevo gol de Lionel Messi, como era de esperarse, no tardó mucho para hacerse tendencia a través de las diferentes redes sociales, sobre todo en X.

Más del encuentro

El belga Christian Benteke y el estadounidense Jacob Murrell anotaron en el 53 y 90+7 para el DC United, un equipo que ya estaba eliminado de la carrera por clasificar a los playoffs.

El Inter Miami subió un escalón hasta la quinta plaza de la Conferencia Este, con 52 puntos, pero tendrá que esperar para asegurar su plaza en las eliminatorias del torneo.

Contexto: El inusual fallo de Messi que la MLS registró: pasó en el Inter Miami vs. Seattle Sounders

Para sellar el boleto este mismo sábado, Inter Miami necesitaba sacar un mejor resultado que el New York Red Bulls, que también logró una victoria por 2 a 0 ante el Montreal CF.

En plena forma, a sus 38 años, Lionel Andrés Messi luce un asombroso registro de 22 goles en 22 jornadas disputadas en la temporada. Es descomunal lo del argentino.

Con su doblete de este sábado, el séptimo que logra este año en la MLS, Messi desbancó del liderato goleador al inglés Sam Surridge, que suma 21 tantos en 31 partidos jugados con el Nashville SC.

Lionel Messi, Jugador Más Valioso (MVP) de la liga el año pasado, está cerca de firmar su renovación con el Inter en un contrato que podría extenderse por varias temporadas.

El experimentado atacante, además de seguir rindiendo con alto nivel en Inter Miami, se sigue preparando para jugar la Copa del Mundo Fifa 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. El siguiente certamen orbital será el último torneo de este nivel de Leo Messi.

Los hinchas de la selección Argentina espera que el jugador pueda llegar al inicio del certamen sin ningún problema físico. Por el momento, la suerte lo ha acompañado.

*Con información de AFP.

