Lionel Messi ya tiene equipo para 2026: confirman acuerdo total y detalles del contrato

El astro argentino no esperó más y definió su futuro tras largas negociaciones que se prolongaron en los últimos meses.

Sebastián Clavijo García

18 de septiembre de 2025, 1:41 p. m.
FORT LAUDERDALE, FLORIDA - SEPTEMBER 16: Lionel Messi #10 of Inter Miami CF enters the pitch for the second half during the MLS match between Inter Miami CF and Seattle Sounders FC at Chase Stadium on September 16, 2025 in Fort Lauderdale, Florida. (Photo by Leonardo Fernandez/Getty Images)
Lionel Messi, capitán del Inter Miami | Foto: Getty Images

Lionel Messi definió su futuro para el próximo año. Después de varias semanas de negociación, hay humo blanco para la renovación del contrato con el Inter Miami.

Teniendo en cuenta que el vínculo actual se vence en diciembre, los directivos del cuadro estadounidense estaban preocupados por la posible salida de Messi; sin embargo, el astro argentino cumplió con su palabra.

De acuerdo con la información del Miami Herald, el negocio llegó a buen puerto y Leo ha dado luz verde para que se preparen todos los documentos correspondientes.

“La leyenda argentina de 38 años y el Inter Miami han llegado a un acuerdo sobre un nuevo contrato plurianual, según una fuente con conocimiento del acuerdo”, expuso el medio local.

Messi llegó a la MLS en 2023 y desde entonces se ha convertido en el principal atractivo turístico de Miami. Además del millonario sueldo que gana con las garzas, ha aumentado su fortuna por pautas publicitarias y derechos de imagen.

Inter Miami forward Lionel Messi arrives for an MLS soccer match against the Seattle Sounders, Tuesday, Sept. 16, 2025, in Fort Lauderdale, Fla. (AP Photo/Lynne Sladky)
Lionel Messi llegando al estadio del Inter Miami | Foto: AP

A nivel deportivo, Lionel Messi ha marcado 62 goles en Estados Unidos y tiene un título oficial con la camiseta del Inter Miami.

Su llegada trajo como consecuencia el fichaje de otros grandes futbolistas de renombre como Sergio Busquets, Jordi Alba, Luis Suárez y Rodrigo de Paul, entre otros.

En la presente temporada, jugaron la final de la Leagues Cup y marchan en la sexta posición de la conferencia este en la MLS.

Detalles del contrato de Leo Messi

Miami Herald asegura que este será el “último contrato” de Lionel Messi como profesional, es decir, ha dado su palabra para retirarse como jugador del Inter Miami.

Su salario anual fue de 20,45 millones de dólares esta temporada, y el valor total de su contrato inicial fue de entre 130 y 150 millones de dólares, que incluye la participación en el club al finalizar su carrera como jugador”, añaden desde Estados Unidos.

El impacto ha sido total para las finanzas del club. “Antes de la llegada de Messi, el Inter Miami generó ingresos de entre 50 y 60 millones de dólares en 2022, según el club. Se dispararon a entre 120 y 130 millones de dólares en 2023, y este año se proyecta que el club gane cerca de 300 millones”, agregaron.

FORT LAUDERDALE, FLORIDA - MAY 18: Lionel Messi #10 of Inter Miami CF speaks in the post-match interview after the MLS match between Inter Miami CF and Orlando City at Chase Stadium on May 18, 2025 in Fort Lauderdale, Florida. (Photo by Megan Briggs/Getty Images)
Lionel Messi, delantero del Inter Miami | Foto: Getty Images

Se queda en Estados Unidos

Messi no ha definido si jugará el Mundial de 2026 con Argentina, pero su continuidad en la MLS parece ser una apuesta más que contundente sobre la intención de ser convocado por el cuerpo técnico de Lionel Scaloni.

De esta manera, se descarta que el astro argentino regrese a Newells para poner fin a su carrera. Cuando llegue ese momento, lo hará en Miami y acompañado de los grandes amigos que llevó como compañía a este viaje fuera de Europa.

Los hinchas del Barcelona seguían esperanzados con un ‘último baile’ del ídolo más grande de su historia, pero tampoco podrá ser.

Leo Messi podría confirmar su renovación este mismo sábado, cuando enfrente a DC United en condición de local desde las 6:30 p. m. (hora de Colombia).

