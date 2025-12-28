Internacional de Bogotá: la viral reacción de Rob McElhenney y Kaitlin Olson con la nueva indumentaria del club

El cambio de Equidad a Internacional de Bogotá sigue siendo un tema coyuntural en la Liga BetPlay. La rebautizada institución capitalina hará su debut en el primer semestre de 2026, lo que conlleva varios aspectos como refuerzos, salidas y también indumentaria nueva.

Cabe recordar que el extinto Equidad fue adquirido por el grupo Tylis-Porter, que en su conformación tiene varios nombres de actores reconocidos en Hollywood. Uno de ellos es el estadounidense Rob McElhenney, de 48 años.

De hecho, Rob McElhenney se ha hecho viral en las últimas horas gracias a un video que circula en redes sociales. Allí se le ve con la nueva indumentaria del Internacional de Bogotá, la primera en toda su historia, fabricada por la marca Umbro. A su lado, en el material, aparece su esposa Kaitlin Olson.

A ambos se les ve contentos con la nueva camiseta, y no solo eso: también posaron con la bufanda de la institución, mientras soltaban frases como “es hermosa”, “es muy emocionante” y “les agradecemos mucho”.

📹😮 ¡Rob McElhenney con la camiseta de Internacional de Bogotá!



⚽ El actor de Hollywood, uno de los socios del grupo inversor Tylis-Porter, propietario del club bogotano, recibió la camiseta del equipo junto a su esposa.



Tomado de: @InterBogOficial pic.twitter.com/bv9Lsj6K3P — FutbolHoy (@FutbolHoyCol) December 28, 2025

“No somos solo un club de fútbol, somos un movimiento de ciudad”: Internacional de Bogotá

En Bogotá hay dos equipos históricamente multicampeones de Colombia: Millonarios e Independiente Santa Fe. A lo largo de los años han surgido nuevas instituciones en la capital, pero Internacional de Bogotá promete algo grande.

“No somos solo un club de fútbol. Somos un movimiento de ciudad, pensando con la comunidad en el centro, impulsado por la cultura y respaldado por Bogotá”, reza en la web oficial de la institución capitalina.

Y añaden: “Representamos a una capital viva, resiliente y en constante movimiento. A los que madrugan, sueñan, arriesgan, crean, enseñan y aprenden. A los que creen que el fútbol puede ser algo más: una plataforma para inspirar, unir y transformar. Inter Bogotá nace para que el fútbol deje de ser solo 90 minutos. Para que se viva en las calles, en los barrios, en la gente”.

¿Contra quién debutará Internacional de Bogotá en la Liga BetPlay 2026-l?

Contra América de Cali, por la primera fecha del semestre. Se trata de un lindo reto para el elenco bogotano, enfrentando a uno de los equipos más importantes del país. El juego será en el estadio Pascual Guerrero de la capital del Valle del Cauca.