Iván Mejía, divorciado de los halagos a Luis Díaz: “Flojito” tras su arranque en Liverpool

Un entrevero de repercusiones ha tenido el regreso a la competencia de Luis Díaz en Liverpool. Unos lo defienden, mientras otros le reprochan tras el mal momento de su equipo, el cual solo ha podido conseguir dos de los nueve puntos que ha tenido en disputa hasta el momento, siendo el más reciente juego ante Manchester United, la primera caída de la temporada 2022/23.

Entre las diversas voces que se han referido al tema está el llamado de atención del exjugador de Junior de Barranquilla Iván René Valenciano, quien desempeña ahora el rol de panelista en Win Sports y tras el juego disputado en la tarde de este lunes, desde Colombia envió un contundente mensaje para el guajiro: “Luis Díaz tiene que reinventarse. Ya no es un desconocido en el fútbol. Ya es una pieza fundamental en el Liverpool”.

A su vez, puso como ejemplo lo que hace un rival directo del Liverpool, el cual encuentra a través de su entrenador variantes para no caer en los planteamientos defensivos de sus oponentes: “Todos saben cómo juegan los equipos de Guardiola, pero se reinventa. El City se reinventa”.

A la par de esta apreciación, le salió un defensor a Lucho y fue nada más ni nada menos que Carlos Antonio Vélez. El reconocido comunicador reprochó el término usado por el exfutbolista y dijo de manera contundente: “Ahora resulta q Lucho Díaz debe “reinventarse” y @LFC también para volver a ganar, qué tal el descubrimiento? Thiago, Matip y Jota lesionados + Núñez suspendido, les parece poco? Y el problema es Lucho? Perdió 2 partidos, de los últimos 23, y uno fue ante el Madrid. A cantarle a Gardel!”.

Otra voz autorizada que entró a la discusión fue la de Iván Mejía, quien aprovechó para emitir un concepto en contra el colombiano, calificando sus primeras actuaciones de la campaña como flojas: “Esta versión de Liverpool carece de intensidad, juego colectivo e ideas. Ganó bien el MU, en construcción, con golazo inicial de Sancho. Flojito partido de Díaz, poco colectivo y acelerado. Klopp espera varios regresos para el retorno del juego”.

Finalmente, tras el resultado en contra para los reds, algunos medios europeos también analizaron cómo ha cambiado el presente del colombiano conforme ha cambiado el presente del Liverpoool.

“Luis Díaz fue anunciado como nuevo jugador del Liverpool el 30 de enero del 2022. Desde su llegada, el guajiro se convirtió rápidamente en figura de los reds y, por eso, Jürgen Klopp apostó por su titularidad. El colombiano ya sumó dos títulos con el conjunto inglés y, a raíz de su protagonismo el semestre pasado, se esperaba un gran arranque de Díaz y sus compañeros en esta nueva temporada. Sin embargo, es el peor arranque del equipo de Anfield en los últimos diez años”, señaló el diario español Marca.

“Este mal inicio del Liverpool se convierte también en el peor momento de Díaz desde que firmó con los reds. Asimismo, Lucho perdió el invicto en Premier League, ya que no conocía la derrota en esta competencia. Había sumado once victorias y cuatro empates y este 22 de agosto, el equipo de Klopp perdió 2-1 contra el Manchester United por la tercera fecha de la liga inglesa. Liverpool no logra levantar cabeza y Luis Díaz no ha podido evitar el mal momento que atraviesa el club”, agregó el citado medio.