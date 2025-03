James Rodríguez da veredicto final: dijo si se irá de León por no jugar el Mundial de Clubes

James David Rodríguez puso fin a la novela y reveló si se irá o no de Club León de México por no jugar el Mundial de Clubes 2025, que se llevará a cabo en Estados Unidos. El colombiano fue sincero y afirmó que se quedará.

“Yo estoy feliz aquí, me han tratado bien desde que llegué el primer día. Esto no tiene que salir de foco todo lo que está pasando, estoy feliz. Tengo contrato un año y lo voy a cumplir hasta el último día, tienen que estar tranquilos porque yo estoy feliz. Si se juega el Mundial o no, eso no va a cambiar en nada que yo me quiera quedar. Estoy feliz y estoy bien”, aseguró sin rodeos.