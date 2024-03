James Rodríguez es nuevamente señalado en Brasil: dañó los planes del São Paulo

James Rodríguez no ha tenido unas muy buenas temporadas últimamente. El colombiano ha estado rodeado de grandes polémicas y juega muy poco en São Paulo, equipo brasileño del que estuvo muy cerca de salir. Pese a esto, el número 10 es uno de los fijos en las convocatorias de Néstor Lorenzo, donde normalmente siempre rinde.

El volante no viene teniendo mucha regularidad en el equipo brasileño. | Foto: X @SaoPauloFC

Ahora, el colombiano deberá volver a Brasil y centrar su cabeza con el equipo paulista, que disputará la actual edición de la Copa Libertadores 2024. Sin embargo, Rodríguez no se ha reincorporado a los entrenamientos, ya que está terminando de pasar sus días de descanso, pero ya nuevamente es noticia en Brasil.

Al parecer, el exjugador del Real Madrid habría sido la razón para que el club paulista no fichara a una de las grandes estrellas que tiene el fútbol internacional y campeón del mundo.

El portal UOL reveló que São Paulo tenía entre sus planes intentar el fichaje del argentino Ángel Di María, quien actualmente juega en el Benfica, una de las grandes estrellas del campeonato portugués. La contratación del Fideo supuestamente no se logró concretar debido a que James decidió quedarse en el equipo.

“La intención del São Paulo era aprovechar la salida de James Rodríguez (que no se dio) para atraer a otra estrella sudamericana”, señala el mencionado diario deportivo.

¿Por qué James Rodríguez no juega en São Paulo?

Desde la eliminación en cuartos de final, el entrenador Carpini no se ha vuelto a referir al caso de James Rodríguez; sin embargo, en aquel partido dio una visión muy clara de por qué no lo viene alineando en el once inicial.