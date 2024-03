Regreso de James Rodríguez provoca estallido en São Paulo; protesta masiva de la hinchada

Lo que no sabían en la Conmebol era la ola de críticas que iban a desatar en contra de Carpini, al que culpan por el primer fracaso que cosechó el elenco paulista en la presente temporada.

“ Que alguien le diga a Carpini que James está aquí, no creo que lo sepa ”, añade otro de los innumerables comentarios que se dirigieron contra el entrenador recién llegado como reemplazo de Dorival Júnior.

“¡Lo que no sabe es que el entrenador es Carpini!”, escribió la cuenta Destino Tricolor, perfil partidario del club tricolor con más de 23 mil seguidores.

¿Por qué James Rodríguez no juega en São Paulo?

Desde la eliminación en cuartos de final, Carpini no se ha vuelto a referir al caso de James Rodríguez, sin embargo, en aquel partido dio una visión muy clara de por qué no lo viene alineando en el once inicial.