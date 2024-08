James Rodríguez fue anunciado como nuevo jugador del Rayo Vallecano; oficializan el bombazo mundial

La tricolor, el viernes 6 de septiembre y el martes 10, jugará por la fecha 7 y 8 de las eliminatorias sudamericanas ante la escuadra de Perú y Argentina. Hasta el momento no se conoce la convocatoria para estos cotejos, pero muchos consideran que James, por no tener entrenamientos ni partidos, no estaría en la lista de Néstor Lorenzo.