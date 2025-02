Club León continúa como líder de la Liga MX , pese a no haber jugado entre semana. Cabe recordar que el equipo de James Rodríguez ya había adelantado su partido contra América (1-1) el miércoles pasado y por esa razón solo le quedaba esperar por los resultados de la fecha 9.

“No empiecen con que Sergio Ramos no quiso venir o ese tipo de cosas. Quiso venir a la Liga MX, pero hace nueve meses que no jugaba. No podemos, entrenó dos semanas y hacerlo jugar tres partidos en una semana. Cuando esté bien sí tendrá que encarar todas las semanas, incluso con triple jornada con normalidad”, explicó Martín Demichelis, técnico de Monterrey, sobre la ausencia de su flamante fichaje.