James Rodríguez pasó penas en Mallorca: video revela incómoda situación que no se vio por TV

James, ¿al Mallorca?

Lamentablemente, esas buenas sensaciones desaparecieron y la idea de juego que estaba funcionando no se ejecutó por parte de los jugadores. “No hemos sido capaces o yo no he sido capaz de convencerles que lo primero que iba a suceder es un nivel de intensidad alto que lo he jugado y lo he vivido. Lo hemos visto en video y que el Mallorca lo tiene en su ADN”, analizó Pérez.