James Rodríguez: ¿qué equipos estarían detrás del jugador?

El futbolista colombiano James Rodríguez continúa su recuperación luego de una lesión que lo ha tenido fuera de las canchas en las últimas semanas, por lo que no ha podido estar presente en los partidos de su equipo el Al Rayyan de la Liga de fútbol de Catar.

El exjugador de Real Madrid había llegado a esta exótica liga luego de su paso por el Everton de Inglaterra, y aunque es un país donde no tiene mucha visibilidad futbolística, se pensaba que el número 10 se estaba acoplando al país donde se jugará el campeonato del mundo.

Pero luego de la eliminación de la Selección Colombia y la confirmación que “la tricolor” estará ausente del Mundial, iniciaron los rumores que indicaban que James se marcharía de Catar y en varias ligas importantes estarían interesados en contratar al jugador cucuteño.

El diario Fotomac de Turquía, país donde Falcao y Faryd Mondragón ya tuvieron un paso en su carrera futbolística, arrancó con los rumores del cambio de equipo del jugador, ya que según este medio tanto el Galatasaray como el Fenerbahce de Turquía estarían interesados en fichar al colombiano, y que incluso ya habría acercamientos con el representando del jugador.

También desde Portugal se han generado comentarios en la prensa que afirman que el futbolista de la Selección Colombia podría volver al país donde tuvo su primer gran momento en el fútbol europeo, y que tanto el Porto como sus hinchas le abrirían nuevamente las puertas a James Rodríguez.

Sin embargo, ninguno de estos rumores parece confirmarse por ahora y menos cuando el jugador no ha estado jugando en las últimas jornadas debido a una lesión que lo tiene alejado de sus compañeros y el equipo.

Luego de los partidos de la selección, frente a Bolivia y Venezuela por las eliminatorias sudamericanas, James tenía que reincorporarse a su equipo y enfocarse en la Champions League de Asia con su equipo, sin embargo, esto no sucedió y el futbolista tuvo que dedicarse a realizar trabajos de recuperación y así volver pronto a las canchas y a ser parte de su equipo en los juegos de la Liga de Catar.

Freddy Rincón y las duras críticas que dejó en vida contra James Rodríguez

Freddy Rincón siempre fue un hombre de fútbol. Más allá de lo que hizo con la camiseta de la Selección Colombia durante su carrera, después del retiro incursionó como panelista en varios programas de opinión donde acostumbraba a analizar con ojo crítico las decisiones tomadas en la Tricolor.

El partido ante Perú en el Metropolitano, donde muchos creen que se perdió la clasificación al Mundial de Catar 2022, fue un golpe demasiado duro para Freddy, que cuestionó la entrega y el sacrificio de los jugadores por la camiseta que él en tantas ocasiones defendió.

En entrevista con SEMANA TV después de aquel partido ante los incas, ‘El Coloso’ culpó a los periodistas por “endiosar” jugadores como James Rodríguez a quien, en su concepto, no debieron convocar al estar jugando en una liga menor como la de Catar.

Rincón argumentó que los exjugadores no pueden “hablar de estos muchachos porque ya somos enemigos de ellos”, aunque la intención sea hacer críticas constructivas. “Ellos no miran el por qué uno dice las cosas, sino ya somos enemigos. Eso es por el ‘endiosamiento’ que se les dio”, agregó el bonaverense.

Freddy consideraba que “ahora todo se ha vuelto dinero” y se deja de un lado lo que aporta un jugador dentro del campo de juego. “Cuando hablo de determinados jugadores dicen que tengo envidia”, reprochó.

“A James no lo conozco, nunca crucé palabra, pero él perdió rumbo de esta profesión. En las condiciones que él está yo no lo llamaría, es un jugador que camina la cancha y no está a la altura en una de las eliminatorias más difíciles”, señaló aquel día sobre el rendimiento del 10 en la cancha.