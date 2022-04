Freddy Rincón y su papel en los medios de comunicación: así lo describen sus compañeros de panel

La incursión de Freddy Rincón en las mesas de panelistas empezó en el año 2015 cuando ESPN lo invitó a hacer parte de su equipo para acompañar a Corinthians en el Grupo 2 de la Copa Bridgestone Libertadores, mismo grupo en el que estaba el Once Caldas de Manizales. En la ida, los brasileños vencieron 4 a 0 a los cafeteros. En la vuelta, el ‘blanco blanco’ sacó un empate a un gol.

Entre 1997 y 2000, Rincón inició su historia con el ´timao´, volvió en 2004 como jugador y como entrenador estuvo encargado de las divisiones menores en 2009.

En 2018, ESPN Colombia lo contrata para el Mundial de Rusia. Según el director de producción PEGSA -COLOMBIA, Luis Fernando Domínguez, tenerlo fue una experiencia enriquecedora porque se caracterizó por su crítica y les dejó muchas enseñanzas.

“Era temperamental al aire, así como lo fue en el fútbol. Es de esos talentos que no tuvo pelos en la lengua cuando se debía, con base en su experiencia de camerino y eso le daba autoridad para cuestionar y ponerse en posición de contradecir otros panelistas. Era puntual, no importaba la hora del show, se le notaba la disciplina que adquirió como deportista. Se molestaba, pero lo convertía en algo jocoso porque cuando sonaba la música íbamos a corte y le tocó muchas veces. Ver un partido con él era jocoso porque lo vivía como hincha, muy emocional, emulaba lo que veía como queriendo estar ahí en los juegos. Fue muy lindo compartir esos momentos con él”, aseguró a SEMANA Domínguez.

De la pantalla del continente, Freddy pasó a Win Sports, el canal deportivo de Colombia. Julio Tatis, uno de los jefes de ese medio de comunicación, relata a SEMANA lo grato que ha sido compartir set con Freddy y tenerlo como uno de los talentos en los programas deportivos como ´Lo mejor de la fecha´.

“Es una excelente persona, compañero, amigo. ´El negro´, como le decimos de cariño, con su sonrisa se ganaba el mundo. Uno puede estar estresado, pero con solo ver esa inmensa ´mole´ reír con esa tranquilidad que lo caracteriza, se calma. Llegó a Win a ponerle una sonrisa a cada corazón de nosotros. Que orgullo que nos haya escogido como su casa. Cada concepto del coloso es único”, dijo con nostalgia.

Vanessa Palacio, una de las periodistas femeninas más reconocidas del país, dijo a esta casa periodística que disfruta demasiado trabajar con él, su clic con Freddy Rincón fue inmediato. “Nos molestábamos mucho, una vez se me quebró el celular en directo y él diciéndome que me regalaría uno. Luego llegué con uno nuevo y contaba que él supuestamente me lo dio. Los dos sonreíamos cuando nos veíamos de inmediato. Trabajar con él era una nota. Además, con sus conceptos nunca arrugaba, siempre decíamos que ´nos íbamos a tirar a la piscina´, es decir, a comprometernos con lo polémico. Es mi ídolo, de los primeros que me hizo enamorar del fútbol. Estoy demasiado triste, pero tengo fe”, reveló Vanessa a SEMANA.

Caracol Radio también le abrió las puertas a Freddy Rincón. Su forma de ver el fútbol y su manera frentera de opinar cautivó a los directores de la cadena radial que lo escogieron para hacer parte de El Vbar Caracol.

“Freddy Rincón, jugador moderno para su época. De dos áreas, sensacional con la camiseta de nuestro país, en Santa Fe, América, Real Madrid, Nápoli y en Brasil. Como persona y panelista siempre frentero y claro. Creo que su manera de hablar incluso le cerró puertas para dirigir. Desde Caracol hacemos votos por su recuperación. Claro, con la verdad, sincero y gran amigo”, comentó a SEMANA Diego Rueda, director del programa deportivo de las tardes.

Por su parte, Juan Felipe Cadavid, que conoció su etapa como comentaristas desde la televisión, lo describió como un panelista frentero y líder como cuando jugó al fútbol profesional. “Defendía sus posiciones con vehemencia, así ellas le causaran malestar a muchos hinchas e incluso jugadores. Lejos de cámaras tipazo, con anécdotas siempre, tranquilo, pausado, imponente. Una leyenda que tuve la fortuna de conocer de cerca”, dijo el director del Carrusel.