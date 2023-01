James Rodríguez vive drama en Grecia; aseguran que “no tiene ningún apoyo” en Olympiacos

Desde su regreso a Europa, el colombiano James Rodríguez ha tomado un nuevo aire en su carrera deportiva. Luego de amargos momentos en Al Rayyan, el volante firmó con Olympiacos de Grecia, equipo de menor envergadura en los que ha estado en el viejo continente, pero con el que ha tenido un nuevo despertar, dejando impresionantes actuaciones.

Bajo este panorama, su fútbol con el club heleno en liga ha hecho que se haya ganado el corazón de hinchas y directivos del club, que se han mostrado realmente contentos con su nivel futbolístico. De hecho, a pesar que quedan 6 meses para la culminación de este, desde ya estudian los números para contar con él más tiempo.

James se ha convertido en una pieza clave para el cuerpo técnico de Olympiacos - Foto: @OlympiacosFC

Sin embargo, y a pesar de su gran momento con el equipo del Olympiacos, en Grecia han asegurado que el colombiano no “tiene gran apoyo” dentro del equipo, pues en los partidos, como ocurrió en el último donde igualaron a uno con Atromitos, Rodríguez era de los pocos que hacía de todo por buscar el gol que desempatara.

De acuerdo con el diario la Gazzetta de Grecia, James fue el único que mostró liderazgo y personalidad para conseguir la victoria, dando muestra que su equipo no está del todo comprometido. “Aunque no fue la locura, se notaba que hasta el último minuto estuvo persiguiendo para hacer la diferencia. No se rendía, hacía pases constantemente”, escribió el periodista Kostas Nikolakopoulos, en un artículo.

Por otro lado, otro de los medios de este país aseguró que “lo malo es que por los muchos cambios, así como por la extraña formación, James demostró que no tenía ningún apoyo para que el equipo atacara”.

James Rodríguez dedicó unas palabras a sus fans antes de cerrar el 2022. - Foto: jamesrodriguez10

Por lo pronto, Olympiacos se prepara para el partido de vuelta de la Copa de Grecia ante Aris Salónica este miércoles. Luego de ello, jugará como local ante OFI Creta este domingo por la Superliga griega.

¿Se irá del Olympiacos?

Ante este momento espectacular en Grecia, James ha despertado el interés de un club en Europa, que incluso lo tuvo en su radar antes del Olympiacos, pero que se inclinó por otros jugadores. Se trata del Galatasaray de Turquía, equipo al que fue ofrecido el volante, pero que decidió contratar a jugadores como Mauro Icardi y Juan Mata.

Tras esta información del medio griego, desde Turquía ha surgido en las últimas horas un bombazo que incluso dan por confirmado sobre el futuro de James. De acuerdo con Levent Tüzemen, uno de los periodistas más reconocidos de ese país, James ya habría llegado a un acuerdo con el Galatasaray, incluso citando a un directivo del Olympiacos, el cual le aseguró que la negociación estaba adelantada.

“Ayer, Ruli Davranoğlu (directivo) me llamó desde Atenas. Había un técnico del Olympiacos con él y me dijo: ‘Levent, hermano, el club Olympiakos dice que James Rodríguez fichó por el Galatasaray, para tu información’”, fue la información que de inmediato fue replicada por los medios más importantes de Turquía.

Ahora bien, otra versión que ronda en los medios de comunicación europeos asegura que es “imposible” que James salga del Olympiacos para la siguiente temporada, pues tiene la posibilidad de extender su contrato con el club heleno, que, por cierto, se ha mostrado muy contento con su nivel en esta temporada.

La opinión de Míchel tendrá mucho que ver en que James logre un contrato más extenso y se asegure por lo menos un par de años más en Europa, sabiendo que ese gran nivel le permitirá estar en la órbita de la Selección Colombia para el inicio de las Eliminatorias y la Copa América 2024.