¿James Rodríguez ya tiene equipo? Las reveladoras fotos que generaron furor en redes sociales

Durante los últimos meses, el futuro del colombiano James Rodríguez se ha vuelto una incógnita de cara a lo que será la siguiente temporada. Aunque ha tenido acercamientos con varios clubes, tanto del fútbol europeo, como sudamericano, el volante cafetero aún no ha llegado a un acuerdo para jugar.

A pesar de que varios equipos le han bajado el pulgar para su fichaje, otros se mantienen firmes por tenerlo. Equipos de Brasil y de Inglaterra lo tienen en su radar y podrían dar de qué hablar en los próximos días.

Hasta ahora, las únicas pistas que ha dado James han sido por redes sociales, donde se le ha visto trabajar fuertemente en su parte física para no perder el ritmo en caso de firmar con algún equipo.

Lo curioso es que James publicó en su Instagram un carrete de fotos con la descripción “I’ll be back soon”, que en español quiere decir “volveré pronto”. Lo que más llamó la atención es que al lado de esta frase puso un emoji de balón y otro de una mano escribiendo, que en el ámbito futbolero se relaciona con la firma de un nuevo contrato.

James Rodríguez está sin equipo desde la salida del Olympiacos, pero no deja de entrenar. - Foto: Instagram: @Jamesrodriguez10

Ahora bien, en horas de la tarde de este sábado, las redes sociales se revolucionaron al observarse a James con la camiseta de uno de los equipos colombianos y de paso, despertando rumores.

En un trino del departamento de comunicaciones del Deportes Tolima, se pudo ver a James luciendo los colores del vinotinto y oro, equipo por el que ha manifestado en diversas ocasiones su amor, pues fue uno de los que lo vio crecer en su niñez.

El 10 de la Selección Colombia estaría vistiendo lo que será la nueva indumentaria del equipo para la siguiente temporada, creando revuelo en redes sociales.

James Rodríguez luciendo la camiseta del Deportes Tolima. - Foto: David Pérez

Por lo pronto, James se encuentra de vacaciones en suelo colombiano y aguardando a lo que será este mercado de fichajes en el fútbol europeo, su mayor objetivo.

En entrevista con SEMANA dejó claro que es un gran profesional y siempre pone por delante su deseo de triunfar como deportista. “Siempre ha tenido una mentalidad fuerte. Entonces, cuando hablan mal, yo lo cojo a favor para hacer las cosas bien”, dijo en la conversación con Vicky Dávila.

“La gente que está a mi lado sabe cómo me cuido, me entreno, que vivo para lo que hago, que todo lo hago al ciento por ciento. Sí molesta un poco, pero al final mi conciencia está tranquila. La gente que está a mi lado sabe cómo me comporto, cómo actúo y cómo vivo para la profesión”, reiteró.

Entre sus prioridades, James pone por delante un equipo donde pueda jugar, en el que sume minutos y pelee por cosas importantes. Dentro de esas aristas también se encuentra la Selección Colombia, a la que espera volver en septiembre para el inicio de las Eliminatorias hacia el Mundial de 2026, que podría ser el último de su carrera.