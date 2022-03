James y su primera salida en falso antes de los partidos con Selección Colombia

La Selección Colombia se juega sus cartas en esta doble jornada de eliminatorias al Mundial de Catar 2022. La Tricolor se aferra a las matemáticas para poder avanzar a la cita mundial: seis puntos ante Bolivia y Venezuela, sumado a un par de resultados en los juegos de Uruguay, Perú y Chile le darían el tiquete a los dirigidos por Rueda.

Así pues, el estratega de la Tricolor dio la lista de convocados el pasado miércoles, entre los que se encuentra James Rodríguez, jugador que actualmente milita en el Al Rayyan de Catar.

Sin embargo, James ha sido blanco de críticas en las últimas semanas, pues para muchos no debió ser llamado para la Tricolor, dado que no viene con la suficiente continuidad en su equipo.

Ahora bien, el volante dio su primera salida en falso con la Tricolor, pues ante su falta de competencia en Catar, este pudo haberse incorporado de inmediato a la Selección; sin embargo, el futbolista lo hará hasta este lunes junto a otros jugadores que sí tuvieron acción el fin de semana.

¿Debía ser llamado?

En primera medida, las dudosas lesiones han sido las que han llevado a que el colombiano no tenga la regularidad esperada en su equipo, Al-Rayyan, con el cual no ha podido disputar los últimos encuentros. Aunque el equipo no entrega novedades graves sobre golpes o molestias físicas, el cafetero se ha hecho ausente y ha encendido las alarmas para la Selección Colombia.

Sumado a esto, el calendario no ha sido el más favorable, pues resulta que tras el duelo del pasado viernes 11 de marzo por la liga local, Al-Rayyan, el equipo de James, solo tendrá acción nuevamente hasta el próximo 23 de marzo, es decir que el colombiano no podrá estar en dicho partido, pues está concentrado con Colombia para el juego frente a Bolivia del viernes 24 en el estadio Metropolitano. Es decir que el 10 llega al juego en Barranquilla con cerca de un mes sin sumar minutos de manera oficial, razón suficiente para estar en duda con el equipo nacional.

Después de la fecha de eliminatorias, el cucuteño tendrá que regresar a Catar para preparar el debut en la Champions League asiática, torneo que disputará su fase de grupos en el mes de abril. Nicolás Córdova, actual técnico de Al-Rayyan, explicó que es una buena noticia tener tiempo para entrenar y preparar este reto a nivel internacional.

“Lo importante es que habrá tiempo para entrenar y eso es lo que nos ha faltado en el último período, que es entrenar regularmente y prepararnos una semana antes del partido”, dijo el chileno en rueda de prensa antes del choque ante Al-Shamal.

James actuó 85 minutos en una serie que se definió desde el punto penal - Foto: Captura - Al Kass Channel

Colombia ya cuenta con cinco jugadores

El técnico Reinaldo Rueda realizó su primera práctica este domingo 20 con cuatro jugadores, los cuales se unieron apenas terminaron competencia con sus respectivos clubes. Álvaro Montero, Miguel Borja, Harold Preciado y Gustavo Cuéllar fueron los encargados de liderar el entrenamiento que se llevó a cabo en la sede deportivo de la Tricolor.

Además de estos jugadores, en la noche de este domingo se sumó el volante Wilmar Barrios, quien después de tener actividad con el Zenit de Rusia viajó para incorporarse al combinado nacional y tener su primera práctica este lunes.

En las próximas horas se espera que lleguen siete jugadores más: David Ospina, Stefan Medina, Yairo Moreno, Johan Mojica, Jefferson Lerma, Luis Suárez, quienes jugaron el sábado con sus equipos.Por su parte, los futbolistas que tuvieron acción el día domingo harán su arribo en horas de la noche de este lunes.

Además, a mediodía de este lunes, dos jugadores atenderán a los medios de comunicación en conferencia de prensa virtual. En la tarde, el equipo volverá a entrenar en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol.