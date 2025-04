“Esto no es fútbol, es control de poder: no le gusta Tebas porque no le hace lo que él quiere, no le gusta Ceferin porque no hace lo que él quiere, no le gusta Louzán porque no hace lo que él quiere, no le gustan los comentaristas de TV porque no dicen lo que él quiere, no quieren que se avance en la reforma arbitral porque no es la que él quiere”, empezó afirmando.