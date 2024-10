“Jhon Jader Durán no cumplió con la disciplina”: destapan razón por la que Lorenzo lo habría banqueado

No obstante, según Carlos Antonio Vélez, habría otra razón de fondo que era desconocida hasta ahora. “No quiero ir más allá, porque lo que sí tiene que hacer Jhon Jader es entender que está en camino a ser una estrella, y es bueno que mantenga unas líneas de conducta que no lo vayan a sacar de su molde futbolístico. Que no vaya a entrar en los defectos que tantos jugadores en Colombia han tenido, y por esa razón han perdido carrera”, arrancó en el programa nocturno de Planeta Fútbol.