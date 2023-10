Jhon Jairo Bodmer reaccionó a silbidos hacia un jugador de Nacional: “Tenemos que arroparlo”

Atlético Nacional protagonizó su segunda victoria al hilo en la Liga Betplay. Después de ajusticiar a Boyacá Chicó en Tunja, ratificó el mismo andar en casa ante Alianza Petrolera, clasificándose anticipadamente a la siguiente fase de Liga Betplay. Lógicamente, por tratarse del elenco verdolaga, aún no es motivo para celebración.

Uno de ellos ha sido Maximiliano Cantera, uruguayo que llegó al plantel a mediados de año. El volante creativo no ha tenido su mejor versión hasta la fecha con Nacional, pues venía con la obligación de dar un salto de calidad y venir como el flamante refuerzo del club.

La afición no da espera, por lo que recibió fuertes silbidos ingresando al campo en la etapa complementaria, en reemplazo de Robert Mejía a los 87′, casi que finalizando el juego.

Jhon Jairo Bodmer respaldó a Maxi Cantera en medio de las críticas

La situación entre Cantera y la hinchada no pasó desapercibida en el famoso “tercer tiempo”. A través de la conferencia de prensa, posterior a la victoria paisa, el técnico Bodmer manifestó que el ‘10′ de Nacional debía ser respaldado, a pesar de los fuertes silbidos que se escucharon en el recinto.

Frente al rendimiento de Cantera y el uso de los extranjeros, Bodmer fue cuestionado por el papel que tendrían, pues no sumarían tanto rodaje de juego a comparación de sus jóvenes de confianza. Ante esto, el DT firmó que es cuestión de perspectivas.

“Todos lo hacen bien durante la semana. Son detalles los que definen quién juega y quién no. Si es una falta de respeto, son percepciones subjetivas, seguramente a él como jugador le cuesta no ser inicialista. Si les pregunto a los 30 jugadores cuántos quieren ser titulares, ellos me levantan a mano”, añadió.