Jorelyn Carabalí destapó la verdad sobre las ofertas que tiene en Europa y no dio puntada sin dedal sobre el caso de Luis Rubiales

Aclaró que no juzga a los medios de comunicación por el rol de llevar la información, sin embargo resaltó que es necesario pensar en los seres humanos, esto debido a que la muerte de su hermano estuvo rodeada de especulaciones en las que se hablaron cosas que no eran ciertas.

“Uno no puede hacer caso omiso a esas cosas, nosotras las mujeres venimos en una lucha constante por el respeto, de que seamos valoradas y más en nuestro deporte, en el fútbol, pienso que son cosas que no podemos dejar pasar por alto en el momento que suceden, tenemos que echarle mano y corregir, hacer lo que se tiene que hacer para que no sea algo repetitivo porque de lo contrario no vamos a avanzar”, enfatizó.