Jorge Luis Pinto enfrentó hinchas: video lo delató y se sacó a la luz razón de la pelea

💥Explotó el profesor Jorge Luis Pinto, tras una serie de insultos y reclamos desde la tribuna en medio del descontento que dejó el empate de @UnionMagdalena ante @Equidadfutbol 0-0. Cuarto partido sin ganar y el unión no arranca, no juega bien y la hinchada exige resultados❌. pic.twitter.com/oQk2hQJZoU

Respuesta de Pinto

“Pregúntele a la tribuna lo que me dice. He recorrido el mundo, en estadios llenos con 70 u 80 mil personas y eso no me ha pasado”, dijo haciendo valer su trayectoria.

“Si me van a irrespetar, que busquen otra persona. Después de haber recorrido el mundo, de estar donde he estado, para que venga una persona a insultarme ahí, ¡no!”, agregó.

“Partido no hubo, fútbol no hubo. No fue fácil luchar contra un bloque defensivo cuando los partidos son totalmente interrumpidos, no hubo posibilidad de jugar (...) En el fútbol no había visto cosas de estas”, señaló.