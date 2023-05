Jorge Luis Pinto le contó a SEMANA la dura realidad del Cali; el club también se pronunció

Uno de los equipos más populares de Colombia, con una gran cantidad de seguidores y reconocimiento nacional e internacional, está pasando por tiempos difíciles. El Deportivo Cali, 10 veces campeón del balompié nacional, no logra levantar cabeza en lo deportivo ni en lo económico.

Según se supo en la mañana de este martes 16 de mayo, los inconvenientes de dinero vuelven a trastocar varios sectores del club.

Por esta razón, en las últimas horas el equipo ha decidido pronunciarse de manera oficial sobre la realidad que vive el equipo y dar a conocer los planes en los que trabajan en busca de la mejora de la situación. Un comunicado difundido por redes sociales explicó: “El día de hoy se llevó a cabo una reunión entre el Comité Ejecutivo, cuerpos técnicos, jugadores y jugadoras”.

Junto a esto, a los sectores afectados se les hizo un reconocimiento: “Se reconoce al grupo de jugadores, jugadoras y cuerpos técnicos el esfuerzo, dedicación y compromiso, resaltando la buena disposición en un espacio de construcción y diálogo entre las partes dentro del cual se llegó a determinadas concertaciones y acuerdos”.

Kevin Velasco es una de las grandes figuras para el Cali. - Foto: Twitter: @AsoDeporCali

Sin embargo, en ninguno de los apartados se habla de fecha o plazo en el que cumplirían los pagos retrasados, razón de la molestia de jugadores del plantel profesional masculino: “La institución trabaja constantemente en la búsqueda de los recursos que permitan cumplir con las obligaciones pendientes que retribuya el compromiso con nuestros trabajadores”.

Jorge Luis Pinto, actual entrenador del club ‘azucarero’, tuvo una conversación con SEMANA donde dio a conocer detalles puntuales del álgido momento que atraviesan a la interna del club: “Sentimos profundamente el momento que vivimos, nunca llegué a pensar que al Deportivo Cali, con esta gran organización y estructura, le pudiera suceder”.

Sobre las razones que llevaron al colapso de la institución en este sentido, hizo referencia a las anteriores administraciones, quienes habrían sido las culpables para que la situación de ahora se estuviera presentando: “Desafortunadamente, algunos manejos administrativos y económicos de otros tiempos han llevado a este momento crítico”.

Sin opción alguna de lograr clasificación a las finales, el entrenador señaló que el equipo masculino terminaría de manera decorosa la campaña por respeto a la institución y su historia: “Estamos sentidos, pero no quedan todavía fuerzas para seguir luchando. Vamos a buscar terminar el torneo de la mejor forma y replantear el futuro”.

Jorge Luis Pinto completó una campaña más para el olvido en el Deportivo Cali. - Foto: Fotos: Dimayor

Para cerrar lo dicho a esta casa periodística, Pinto envió un mensaje esperanzador a los aficionados sobre la posibilidad de que el club recobre su paz: “Ojalá que los directivos actuales que han puesto el pecho puedan dirigir este momento crítico que vivimos, que podamos encontrar soluciones económicas y que el Deportivo Cali vuelva a ser aquel equipo histórico, modelo y siempre ganador”.

Tensión en el entrenamiento

Los jugadores llegaron al límite de su espera por el pago de salarios y tomaron la decisión de negarse a entrenar este martes 16 de mayo en la sede de Pance, hasta que los directivos les solucionen su situación.

Aunque asistieron a las instalaciones y se presentaron ante el cuerpo técnico de Jorge Luis Pinto, en común acuerdo le anunciaron al club que no harían parte de la sesión ante un nuevo incumplimiento de un pago que se debió hacer este lunes en horas de la mañana.

Andrés Arroyo, volante del Deportivo Cali. - Foto: Oficial @AsoDeporCali

Los directivos del cuadro azucarero se vieron entonces obligados a acercarse a la sede deportiva para hablar en buenos términos con los jugadores y adelantar una nueva negociación que hasta ahora no tiene ‘humo blanco’.

En caso de no llegar a un acuerdo con la dirigencia, los jugadores incluso se plantearían la opción de no saltar al campo el miércoles para el partido ante Boyacá Chicó, hecho que, además de complicar los planes de la Dimayor, también le acarrearía al club una dura sanción económica por no presentarse a un compromiso oficial.