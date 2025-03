Jorge Luis Pinto sacude el FPC: cuenta razón real de su salida de Unión Magdalena

“A todos mis seguidores, amigos y afición del fútbol en general, quiero contarles que hoy me dirijo a ustedes con profunda nostalgia para informarles que a partir de la fecha me aparto de la dirección técnica del Unión Magdalena , un equipo que ha ocupado un lugar muy especial en mi corazón desde el inicio de mi vida profesional en el fútbol”, afirmó.

“Quise continuar el proceso en la primera división, siempre dando todo mi profesionalismo y con absoluta disposición, pero existieron situaciones externas e innegociables que no me permitieron lograr una pronta evolución para competir al nivel que se requiere en la máxima categoría del fútbol colombiano. Nuestro esfuerzo no fue suficiente para superar los obstáculos que no permitieron materializar el proyecto de llevar al Unión Magdalena a la cima, como siempre fue mi intención”, confesó.