José Antonio Rueda y Noah Dettwiler protagonizan impresionante accidente en Moto3: hay preocupación por la vida de uno de ellos

El piloto español José Antonio Rueda (KTM) se encuentra “despierto y en alerta” después del accidente sufrido este domingo durante la vuelta de formación para la carrera de Moto3 del Gran Premio de Malasia, en el que también se vio implicado el suizo Noah Dettwiler, en estado grave.

Ambos pilotos fueron trasladados en helicóptero a centros médicos. | Foto: Icon Sportswire via Getty Images

El andaluz, campeón del mundo hace semanas de la categoría, embistió por detrás la moto del piloto del equipo CIP Green Power Team, el cual impactó con su cabeza contra el asfalto, mientras el español se iba fuera de la pista y sufría también un fuerte golpe.

Acidente horrível entre José Antonio Rueda e Noah Dettwiler - Grande Prêmio da Malásia de Moto3 de 2025https://t.co/SVIPE6Z4PQ pic.twitter.com/SOI5PMgHsL — Marcelo (@Marcelo21787971) October 26, 2025

Ambos pilotos, conscientes según informó la cuenta oficial del campeonato, fueron trasladados en helicóptero a un hospital. Poco después, se confirmó que Rueda estaba “despierto y alerta” y “con sospecha de fractura de mano y varias contusiones”. Del suizo, hasta el momento, no se ha facilitado un parte.

“Tras el impacto a la salida de la curva 3 entre José Antonio Rueda y Noah Dettwiler durante la vuelta de reconocimiento, el piloto del Red Bull KTM Ajo presenta una fractura en la mano. En este momento, Rueda se encuentra despierto y consciente en el hospital”, confirmó KTM.

La marca austriaca recalcó que el andaluz “no presentaba lesiones graves en la cabeza ni en el torso, aunque sí una conmoción cerebral severa por el impacto”. “Permanece en observación, a la espera de nuevas pruebas en la mano y el brazo”, detalló.

Following the impact at the exit of Turn 3 between Jose Antonio Rueda and Noah Dettwiler during the Sighting Lap, the Red Bull KTM Ajo rider has a fracture in his hand. At this moment, Rueda is awake and conscious in the hospital. pic.twitter.com/G2XmODzCZd — Red Bull KTM Ajo (@RedBull_KTM_Ajo) October 26, 2025

Jose Antonio Rueda correrodor del Red Bull KTM Ajo Moto3 | Foto: Getty Images

Por su parte, peor es el pronóstico del otro implicado, el piloto suizo Noah Dettwiler. “Noah ha sido trasladado a un hospital en Kuala Lumpur y necesitará someterse a múltiples operaciones. Está en buenas manos, y solicitamos amablemente respeto a su privacidad. Noah es un verdadero luchador y todo el equipo CIP Green Power está con él. No vamos a compartir más detalles en este momento”, indicó el equipo en su perfil oficial de ‘Instagram’.

La carrera tuvo como vencedor al japonés Taiyo Furusato (Honda), que estrenó su palmarés mundialista y dio la primera de la temporada a la marca japonesa. El podio lo completaron los españoles Ángel Piqueras (KTM) y Adrián Fernández (Honda).

David Alonso, podio en Malasia para Motos

El piloto español Manu González (Kalex) perdió el liderato en favor del brasileño Diogo Moreira (Kalex) en la categoría de Moto2 del Mundial de Motociclismo tras caerse este domingo en los compases finales de la carrera del Gran Premio de Malasia, antepenúltima del campeonato.

El madrileño no pudo cerrar una gira transoceánica al frente del Mundial después de un nuevo ‘0’ tras el sufrido por sanción en Indonesia y ahora está a nueve puntos del nuevo líder, que por primera vez está en esa posición en su carrera, a falta de las dos últimas citas en Europa, en Portimao (Portugal) y Cheste (Valencia).

Fue una carrera de Moto2 marcada por la bandera roja que hubo al poco de comenzarse y cuando González marchaba en cuarta posición y Moreira iba más retrasado, en la undécima y obligado a tomar algún riesgo más. La prueba se reanudó a tan sólo once vueltas y la nueva salida no trajo excesivas novedades, con el español quinto y el sudamericano undécimo de nuevo.

Sin embargo, Moreira fue remontando poco a poco posiciones, mientras que el líder del campeonato no conseguía mejorar ni engancharse a la pelea por el podio. El brasileño logró colocarse por detrás del madrileño que justo poco después no podía evitar la caída en la curva 15 y veía escapar el liderato, aunque su rival no pudo arañar más y se tuvo que conformar con una quinta posición, suficiente para tener ahora la presión de defender su posición y proclamarse campeón del mundo antes de su salto a MotoGP con Honda.

Noah Dettwiler corredor del CIP Green Power KTM y quien se encuentra en estado delicado de salud. | Foto: NurPhoto via Getty Images

La victoria fue para el británico Jake Dixon (Boscoscuro), que logró su tercera de la campaña y la primera desde que encadenase dos consecutivas al inicio en Argentina y Estados Unidos, lo que le permite mantener opciones matemáticas al título ya que está a 41 puntos con 50 en juego.