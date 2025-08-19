Suscribirse

Joya de Colombia es pretendida por Porto y dos clubes italianos: se vendría nueva oferta

Este jugador tiene 20 años y tuvo un paso por Atlético Nacional de Medellín.

Redacción Deportes
19 de agosto de 2025, 7:20 p. m.
Esta es la joya de Colombia que quiere Porto.
Esta es la joya de Colombia que quiere Porto. | Foto: Getty Images/X Porto

Una joya colombiana, que milita en Girona de la primera división de España, es pretendido por Porto de Portugal y dos equipos de la Serie A de Italia. Se trata del mediocampista Jhon Solís.

El conjunto luso, que ha contado a lo largo de su historia con varios futbolistas de origen cafetero, ya había presentado una oferta por el jugador, y es posible que realice una nueva propuesta para ficharlo.

Jhon Solís también tuvo tiempo de juego en el Santiago Bernabéu.
Jhon Solís con Girona. | Foto: Getty Images

Porto vuelve a mostrar interés en Jhon Solís (sobre el cierre del mercado anterior ofertó €12M, pero Girona no quiso desprenderse de él) y evalúa la chance de hacer una nueva propuesta. Además, hay dos clubes italianos que siguen al mediocampista colombiano", dijo César Luis Merlo, especializado en el mercado de pases, a través de su cuenta oficial de X.

Los próximos días serán claves para conocer si Porto hace una oferta para comprar a Jhon Solís y si Girona, donde también juega Yáser Asprilla, termina aceptando la opción.

Si esto no pasa, los otros dos equipos italianos podrían ponerse las pilas para ofertar por el mediocentro. El futuro del nacido en Guacarí se podría sacudir en el futuro cercano.

Jhon Solís, cabe mencionar, es uno de los jugadores llamados, en un tiempo cercano, a ser inamovible en la Selección Colombia de Mayores. Esto sucederá, claramente, si su nivel es progresivo en el fútbol del ‘viejo continente’.

Contexto: Luis Díaz lo reveló: así está el camerino de Colombia para clasificar al Mundial 2026

Por otra parte, sobre el mercado de fichajes y jugadores colombianos en el exterior, el atacante Carlos Andrés Gómez fue presentado como nuevo jugador de Vasco Da Gama de Brasil.

Carlos Andrés Gómez (22) es anunciado oficialmente como nuevo jugador de #VascoDaGama. El colombiano llega a préstamo desde #Rennes hasta junio de 2026 En el acuerdo entre clubes por el extremo se fijó una opción de compra”, indicó sobre el tema Felipe Sierra en X.

El mediocampista Élan Ricardo, por su lado, con pasado en Equidad de Bogotá, también seguirá su carrera en el fútbol de Brasil, pero en Club Athletico Paranaense.

#Paranaense anuncia oficialmente la llegada de Élan Ricardo (21) en modo de préstamo con cargo por un año y con opción de compra desde #Besiktas. El colombiano tendrá una cantidad de partidos como objetivo para que los turcos no ejerzan la repesca en 2026, mencionó el mismo Flipe Sierra.

Se espera que en los próximos días se presenten más movimientos en el mercado de fichajes con otros futbolistas de origen colombiano en el exterior.

