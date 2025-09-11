Juan Carlos Osorio estaría a una llamada de dirigir a esta selección en United 2026: dan detalles

Desde Panamá informan que Juan Carlos Osorio podría ser una de las opciones para dirigir a la Selección de ese país, con el fin de lograr la clasificación al Mundial United 2026. Fue la prensa quien entregó detalles al respecto.

“Un director técnico, de alto perfil, que está dispuesto a dirigir ya la Selección de Panamá (...) siempre y cuando la Federación Panameña de Fútbol tome la decisión y haga el análisis exhaustivo de qué ha significado Thomas Christiansen (técnico actual de Panamá) en dos partidos eliminatorios”, contó el periodista José Miguel Domínguez en El Marcador TV.

Thomas Christiansen, actual entrenador de Panamá. | Foto: Getty Images

Y añadió: “En caso tal de que este panorama negro se dé, este entrenador de prestigio y renombre internacional está listo para firmar ya con la Selección de Panamá. Su nombre: Juan Carlos Osorio”.

Osorio tuvo su última experiencia, en la raya técnica, en marzo de 2025. En ese mes se anunció su salida del Club Tijuana de México, luego de casi un año con malos resultados a cuestas.

El periodista Domínguez siguió con la información: “En contacto con su entorno más cercano, ni siquiera está sopesando el tema económico. Él sabe lo que significa llevar a la Selección de Panamá y rescatarla, para él, de esta posible debacle; de lo que se viene en El Salvador, y de lo que se viene en casa ante Surinam”.

Y aclaró: “Hace tres años, cuando nos quedamos fuera de Catar, miembros de la Federación platicaron con Juan Carlos. No se llegó a un acuerdo, se renovó a Thomas (...) en este momento, a día de hoy, no hay ningún tipo de contactos, o sea que eso quedó hace tres años, pero Juan Carlos está enamorado de Panamá, y quiere rescatar a la Selección Panamá con miras al próximo Mundial 2026”.

😁 EL PLAN B.



Según @chepebomba un DT DE ALTO CALIBRE está dispuesto a dirigir a la selección de Panamá.



-#ElMarcadorTV pic.twitter.com/5dSuGLXUWM — El Marcador TV (@elmarcadortv) September 11, 2025

Se vienen días claves en cuanto al tema. Panamá está aún con vida de cara al Mundial, pues integra el grupo A de las eliminatorias Concacaf junto a Surinam, El Salvador y Guatemala. Para ir directo a United 2026, deberá acabar líder de la zona; caso contrario, ser uno de los dos mejores segundos, tomando en cuenta que son tres grupos (de la A a la C), para ir a repechaje.

Parcialmente, Panamá es tercera con apenas dos puntos en dos juegos. Aún le restan cuatro por disputar y tratar de remontar la situación. Ahí es donde entraría la experiencia de Juan Carlos Osorio para tratar de levantar.

Juan Carlos Osorio cuando dirigió a la Selección México. | Foto: Getty Images