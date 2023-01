Juan Fernando Quintero: a decidir entre la jugosa oferta de Flamengo y Junior de Barranquilla

Aunque no se ha cerrado nada, Juan Fernando Quintero aterrizó en Barranquilla el pasado viernes e ilusiona a los hinchas de Junior como el mejor regalo de Reyes Magos.

El ex jugador de River Plate se reunió con Alejandro Char, uno de los dueños y directivos del equipo para escuchar la propuesta del equipo tiburón.

“Vamos a hablar. Todos quisiéramos que viniera, pero no es fácil”, dijo Char a los medios de Barranquilla.

De darse, Quintero se uniría a las incorporaciones de Léider Berrío, Brayan León, Iván Scarpeta, Vladímir Hernández, Amaury Torralvo, Carlos Sierra, Jhon Vélez, Leider Berdugo, Howel Mena, Edwin Herrera y Luis Sandoval que regresa del préstamo de Barranquilla FC.

Juan Fernando Quintero terminó recientemente su vínculo con River Plate. - Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Alejandro Char fue claro y directo en decir lo que quiere con el volante de la Selección Colombia.

“La idea es que sea el 10 de Junior”, dijo entre risas.

Por su parte, Juan Fernando Quintero asediado por la prensa y los hinchas tras la reunión de casi dos horas, en el restaurante-bar Santa Cabrona, del centro comercial Le Meridiem salió escoltado y fue muy corto de palabra.

“No hay nada todavía”, dijo mientras caminaba entre la multitud. Más tarde publicó una historia en instagram con Alejandro Char.

“Gracias; un placer ‘Alejo’”, decía el post.

Flamengo con su poderío económico espera ser el mejor equipo de Sudamérica - Foto: AFP

El sábado será el turno de Flamengo para convencer a Juan Fernando que firme con ese club de Brasil.

Según información extraoficial, los brasileños le ofrecen más de 2 millones de dólares por temporada.

“La oferta de Flamengo a Juan Fernando Quintero es un contrato por 3 años y una cifra cercana a los 2 millones y medio de dólares por año. Junior no está lejos de esas cifras”, publicó el periodista Diego Rueda en su cuenta de Twitter.

Por su parte el Junior, no desiste en la idea de que Juan Fernando Quintero sea su fichaje bomba y le ofrece, según fuentes extraoficiales 3,5 millones de dólares por 2 años. Quintero insiste en firmar un año más.

Flamengo y Junior siguen buscando refuerzos. A los tiburones también les hace falta un central y Felipe Aguilar es una de las opciones para este 2023.

En cuanto a los brasileños, además de Quintero, Agustín Rossi es una opción, pero el futuro del arquero depende de Boca Juniors, equipo con el que tiene contrato hasta junio.

Con Quintero y Rossi, Fla completaría los 5 extranjeros permitidos en Brasil, pues ya están Giorgian de Arrascaeta, Guillermo Varela, Erick Pulgar y Arturo Vidal.

La posible solución es que Arrascaeta, volante uruguayo, tras llevar 8 años en Brasil obtenga la ciudadanía brasileña porque tiene la capacidad civil, vive en ese país hace más de 4 años, habla el idioma y no tiene problemas con la justicia.

Junior de Barranquilla. - Foto: Dimayor

La inflación en Argentina y la difícil situación económica influyeron para que Quintero no se quedara en RIver Plate.

“La dificultad radica en que, por su condición de residente argentino, ya que está hace un año en el país, el Millonario no puede girar divisas al exterior en concepto de compra de derechos económicos ya que el Banco Central no lo permite. Hasta el momento, el único camino viable es depositarle el sueldo en una cuenta nacional, aunque la cifra en dólares se transformaría automáticamente en pesos, a valor oficial ($182), y no sería nada beneficioso para el volante”, explicó TyC Sports.

Horas claves para el futuro de Juan Fernando Quintero.