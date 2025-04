Corría el minuto 23 y Envigado F. C. empataba 0 a 0 de local con América de Cali por la jornada 13 de la Liga BetPlay del primer semestre del año. El cotejo transcurría con normalidad hasta que un hombre del ‘escarlata’ hizo una falta para cortar el juego del rival.

Juanfer hizo un movimiento para intentar golpear a deportista de Envigado y lo contactó, pero el golpe fue muy leve . Tras esto, el juez central del encuentro no dudó y decidió sacarle tarjeta roja al jugador americano .

Muchos afirman que no hubo la intensidad necesaria para que Juan Fernando Quintero se fuera expulsado. Aseguran que con la amarilla el asunto se solucionaba. Otras personas indican que estuvo correctamente ‘echado’.

“A la mayoría, por no decir a todo el mundo, lo echan acá en Colombia por esos cabezazos. Jugada repetida cada que hay bronca. Así que Juanfer lamentablemente no puede ser la excepción, ni él ni nadie. El árbitro Montaño lo expulsa por conducta violenta”, se indicó.

“Un jugador de la calidad y jerarquía de JUAN FERNANDO QUINTERO no puede cometer estos errores. Empuja al jugador de Envigado, lo frentea y le tira un cabezazo. No importa si lo toca o agrede. Es la acción. Innecesario. No necesita mandarlo al hospital. Es roja”, opinó, por su lado, el periodista Leonel Cerrudo.