Juan Fernando Quintero hizo una dura exigencia en América: soltó inesperada declaración

Estas palabras de Juanfer, como era de esperarse, no cayeron para nadie bien en algunos hinchas del América, que no tardaron en pronunciarse en redes sociales. Otros pocos, por su lado, estuvieron de acuerdo con el enganche.

“Se lo expresé a Diego (Milito), porque obviamente él sentía que sí me iba a River, a él no le caía muy bien. Yo simplemente le dije que yo no iba a ir a River, por lo menos en ese momento. De alguna u otra forma, tenía la realidad de mi decisión. Se habló de un pacto de no venir en un determinado tiempo, eso fue lo que se habló”, dijo.