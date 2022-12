Juan Fernando Quintero le cierra la puerta a gigante del fútbol colombiano con cortante respuesta

El colombiano aún no resuelve su situación contractual con River.

El futuro del colombiano Juan Fernando Quintero sigue siendo una incógnita de cara a lo que viene para el año 2023. El volante, que actualmente pertenece a River Plate, aún no resuelve su situación de continuidad, alargando la incertidumbre hasta el 31 de diciembre, fecha en la que esta estimado su fin de contrato.

A partir de esto, varios equipos han empezado a pujar por los servicios del jugador que incluso ha hablado sobre alguno de ellos. Equipos de la MLS, de Brasil, y hasta del fútbol colombiano son los primeros pretendientes del futbolista que se encontraría en condición de agente libre.

En ese orden de ideas, Junior y Millonarios han sido los que han preguntado por el jugador, sin embargo, su valor es muy alto para las expectativas de ambos clubes.

Juan Fernando Quintero en el partido frente a Rosario Central - Foto: REUTERS

Ahora bien, Quintero también ha hablado de la posibilidad de volver a uno de los equipos que lo vio crecer, como lo fue el Independiente Medellín. En charla con unos ‘influencers’ colombianos, el volante tocó el tema de jugar en los equipos de Antioquia, dejando ver su amor por uno de ellos, pero a su vez, cerrando la posibilidad sobre un regreso.

“Yo creo que hoy en día mi sangre es roja, yo creo que no nos necesitamos ninguno de los dos, simplemente agradecerle a Nacional, le hago fuerza pero soy hincha del Medellín”, dijo el jugador sobre una posible llegada al Atlético Nacional.

¿Qué pasará con su futuro?

De hecho, el mismo jugador confirmó que es “un jugador libre” y puede “negociar con cualquier otro equipo”, dejando entrever que su continuidad en River es complicada de conseguir. “De querer hay muchas cosas, de que se puedan dar, son diferentes”, dijo en conversación con ESPN Argentina.

“Yo nunca he sido de mentir, siempre he sido transparente y realmente hoy no tengo nada con River, solo un vínculo hasta el 31 de diciembre”, agregó sobre la fecha en la que termina su vinculación con el millonario.

Además, confirmó que con el Shenzhen de China no tiene ningún vínculo contractual. “Ahora soy un jugador libre, puedo negociar con cualquier otro equipo”, aseveró, dejando claro que todo está en manos de sus mánager.

“Confío en mis representantes, confío en River, en Matías y en Jorge, a quienes quiero y respeto a pesar de cualquier situación”.

También aprovechó para dedicarle unas palabras al club con el que ha ganado una Supercopa Argentina, una Copa Argentina y una Copa Libertadores. “Yo a River lo amo, lo quiero, la gente es increíble y no es despedida, la realidad es otra. Si se da bien, si no, sigo con el cariño, el respeto y amor”.

“River siempre debe pelear, siempre debe competir en todos los ámbitos deportivos que tenga. Yo lo veo muy bien, conozco muy bien el equipo que hay. Yo siempre le voy a hacer fuerza a River, siempre voy a estar pendiente de lo que pase con el club”, añadió.

Las declaraciones de JuanFer van en contravía de lo que había dicho Jorge Brito, presidente de River Plate. Según el directivo, en una entrevista con TyC Sports, el volante de 29 años tenía aún contrato con el club chino.

“Lo de JuanFer es un tema complejo por su condición de residente argentino; eso nos imposibilita a girar divisas al exterior en concepto de compra de derechos económicos, con lo cual debemos ver si podemos llegar a un acuerdo con el club chino, que como todos saben la salida de él fue un poco compleja”, expresó el pasado 22 de diciembre.