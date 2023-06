Juan Guillermo Cuadrado dedica doloroso mensaje de despedida a Juventus, su último “gran amor”

Ya no hay vuelta de hoja para Juan Guillermo Cuadrado, que este viernes 30 de junio se ha despedido oficialmente de Juventus, luego de ocho temporadas consecutivas siendo pieza clave por su alegría, polivalencia y entrega, cualidades que le reconocen a más no poder en la afición bianconera.

Minutos después del comunicado que confirmó el final de su contrato sin ser renovado, el volante colombiano dedicó unas sentidas palabras a la afición, compañeros y leyendas con las que compartió en el vestuario. “Una historia de un gran amor es la que se me acaba hoy tras ocho temporadas con la camiseta de la Juventus”, escribió junto a una galería de fotos de su paso por el club italiano.

“Ganamos y nos regocijamos juntos, superando en compañía incluso los momentos de dificultad. Siempre y solo en defensa de esta mítica camiseta blanquinegra”, agregó.

Cuadrado llegó a Juventus en el año 2015 después de un corto paso por la Premier League con la camiseta del Chelsea. Basado en ese espectacular nivel que mostró con el Lecce y la Fiorentina, los directivos de la Vecchia Signora vieron un gran potencial, pero se quedaron cortos con todo lo que estaba listo para dar.

El Panita agradeció en redes sociales “por todos estos momentos especiales” vividos en Turín. “Quiero dar las gracias a la afición y al club, una gran familia a la que nunca me ha faltado el cariño y el aprecio”, dijo.

Cuadrado dedicó un posteo en Instagram escrito en italiano. - Foto: Captura Instagram @cuadrado

Además de los títulos ganados, Cuadrado cierra su ciclo en la Juventus con una marca de partidos que solo 35 jugadores en toda la historia del club logran superar. “Y ahora, después de 314 partidos y 11 trofeos elevados al cielo glorificando y honrando a Dios, ha llegado el momento de decir adiós, aunque los colores blanco y negro nunca serán olvidados”, agregó.

El posteo en Instagram lo terminó agradeciendo una vez más por el cariño de la hinchada y utilizando por última vez el mítico “Fino alla Fine”, frase tradicional de los ultras juventinos que en español significa “hasta el final”.

Juan Guillermo Cuadrado finaliza su contrato este 30 de junio. - Foto: Getty Images

Juan Guillermo Cuadrado y Ángel Di María, en partido con la Juventus. - Foto: Getty Images

El deseo frustrado de seguir

En los comentarios, hinchas y jugadores de la Juve reconocieron el legado que Cuadrado deja en Juventus, siendo prácticamente un símbolo de la época reciente en la que dominaron durante varios años la Serie A por encima de Inter y Milan.

La oficialización del divorcio también dio pie para buscar culpables de esta salida, que no cayó nada bien en la hinchada. El principal señalado es el técnico Massimiliano Allegri, a quien apuntan como el encargado de bajarle el pulgar a la renovación de Juan Guillermo al menos por una temporada más.

Y es que en un momento del mercado, exactamente a principios de este mes, la prensa italiana reveló que las negociaciones se habían reactivado e incluso el propio Cuadrado dijo desde Valencia, cuando estaba concentrado con la Selección Colombia, que le habían puesto una oferta sobre la mesa para continuar vestido de bianconero.

Cuadrado confesó que se sentía muy bien en la Juventus. - Foto: Youtube Federación Colombiana de Fútbol (0:30): Atención a prensa Selección Colombia, junio 13

“Estoy tranquilo y contento en la Juve, me han hecho una propuesta, pero no estoy pensando en eso, les he dicho que hablamos después de la selección”, confirmó.

Lamentablemente, la propuesta del club italiano no colmó sus expectativas y, luego de ese paso por la Tricolor, se consumó la noticia que hoy es oficial.

Las últimas declaraciones de Cuadrado, siendo jugador de Juventus, apuntaban a un deseo de quedarse en la institución, a la que le cogió un cariño enorme por todo lo vivido desde su regreso a Italia.

“Me siento como en casa y esperamos llegar a un buen acuerdo para seguir en la élite. Las demás ligas vienen creciendo, yo creo que si estás jugando y rindiendo, puedes ser tenido en cuenta para el llamado del profe (Lorenzo)”, era su pensamiento antes de conocer que no seguiría y que tendría que buscar otras opciones en Europa.