Juan Guillermo Cuadrado: se avecina salida de Inter antes de lo esperado; llamada cambiaría todo

“Veo el aspecto técnico, me importa un carajo el nombre. Si voy detrás de los nombres me llevo (Giovanni) Lo Celso o (Leandro) Paredes y los traigo aquí. Cuadrado quería venir a nosotros, (Leonardo) Bonucci lo mismo, ¿a dónde fueron? Cuadrado se fue al Inter. Tres jugadores que analizamos luego se fueron a Milán (Lotus-Cheek, Reijnders y Okafor). Hay decisiones que deben tomarse, luego yo también me atengo a las decisiones de los demás”, declaró Lotito.

Para el presidente, lo que se dice en la prensa italiana solo sirve como mecanismo de presión por parte de los agentes. “Te dije que los jugadores los compro, no estoy aquí para que me jodan. Ya sé lo que tengo que hacer, al final del mercado me dirás si lo hice bien o no. Siempre digo la verdad. En la vida hay quienes tienen la cara y los atributos, ahí los pongo yo. Cuando la empresa estaba a punto de quebrar, ¿quién estaba allí? Veamos al final del mercado”, sentenció en Tuttomercato.