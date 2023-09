Juan Pablo Vargas desconvocado de la Selección de Costa Rica ¿qué pasó?

“No estoy preocupado”: la sorpresiva reacción de Alberto Gamero tras la última derrota con Millonarios

“No estoy preocupado, ni me voy a preocupar, lo que vi en el primer tiempo de mi equipo fue muy bueno, vamos a corregir, lo haremos, pero me preocupo cuando no creamos nada, cuando me superan. A veces nos ponen solo las estadísticas malas, pero las buenas nunca me las ponen. A mí no me habían dicho que tenía 30 partidos sin perder en El Campín, estamos esperando que perdamos para decir: ‘Hoy perdió Millonarios’. Sé que hay cosas por corregir, estamos colgados en la tabla y debemos comenzar a sumar. Tendremos que sacar puntos de visitantes y sé que lo vamos a conseguir”, afirmó el entrenador.