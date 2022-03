Juanfer Quintero fue blanco de críticas en Argentina por su aporte en defensa

Este domingo se disputó la cuarta jornada de la Copa de la Liga en Argentina, la cual tuvo uno de los partidos más llamativos, como lo fue el River-Racing.

Los equipos se midieron en el Monumental de Núñez, dejando un emocionante empate a dos y el cual tuvo en cancha la presencia del colombiano Juan Fernando Quintero.

El volante que vio acción durante 30 minutos al entrar en la segunda parte por Santiago Simón, no tuvo el mejor de sus partidos, pues en los segundos 45 su equipo se vio mermado ante los constantes ataques de la Academia.

Su discreta actuación fue criticada en Argentina por la prensa de ese país, que a pesar de deleitarse con sus goles en los últimos juegos, no termina de estar convencida por su rendimiento dentro del terreno de juego.

Para la prensa de ese país, Quintero tuvo “calidad de pase y pausa, pero sin aporte en la recuperación de la pelota”, afirmó el diario ‘Olé', que le dio una calificación de 5 puntos sobre 10, una de las más bajas en el esquema de Gallardo.

#VamosRiver ⚪️🔴⚪️



⌚️ 15' ST River 2 - Racing 0



⚽️ Cambio en River:

➡️ Juan Fernando Quintero

⬅️ Santiago Simón pic.twitter.com/GeCwmfpiYW — River Plate (@RiverPlate) February 27, 2022

Para muchos esta actuación no opaca lo hecho por Quintero en cuatro fechas, en las cuales ha logrado aportar dos goles. Incluso, semanas atrás lo catalogaron como el “Riquelme zurdo”, un enorme elogio para el colombiano que llegó esta temporada a retomar la senda del triunfo con River, vigente campeón de la liga.

Quintero es un futbolista con una categoría impecable. Por ello, el periodismo argentino se rinde a sus pies cada vez que saca de su zurda acciones como la del gol de la fecha 3. Asimismo, no pierden oportunidad para criticarlo cuando no es protagonista en el juego y hacen referencia a que no es un jugador de 90 minutos.

Empate con sabor a derrota

River Plate ganaba el clásico por 2-0 y dominaba con buen margen, pero Racing se recuperó en gran forma y le empató 2-2 en un duelo de alto voltaje, en el encuentro destacado del domingo por la cuarta fecha de la Copa de la Liga de primera división del fútbol argentino.

River, que había goleado a Racing las últimas dos veces que se lo cruzó, parecía encaminarse hacia otro triunfo, ya que al final del primer tiempo ganaba 2-0 con los tantos de Ezequiel Barco, al minuto 25, y el uruguayo Nicolás de la Cruz, al 43, de vuelta al gol y recuperado tras una grave lesión en la rodilla que lo tuvo varios meses fuera de las canchas.

Pero Racing reaccionó en gran forma, se quitó de encima todos los complejos y en el segundo tiempo entró decidido a llevarse por delante a un River que no tuvo la misma intensidad que en la primera mitad.

La insistencia del equipo albiceleste que dirige Fernando Gago encontró esperanza en un cabezazo de Fausto Copetti, 62 de la segunda parte, ya que todavía quedaba un buen tramo por delante, y aunque River mejoró un poco con el ingreso del colombiano Juanfer Quintero, Racing inquietó por las bandas y encontró el empate en otro cabezazo, ahora de Leonel Miranda, sobre el minuto 82.

* Con información de la AFP.