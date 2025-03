JuanFer Quintero se destapó por convocatoria de Marino Hinestroza a Colombia: reacción en vivo

Ante Brasil y Paraguay, el próximo 20 y 25 de marzo, respectivamente, los de Néstor Lorenzo tendrán la obligación de sumar los puntos que no lograron al cierre del año anterior, cuando dejaron unidades en el camino ante Uruguay y Ecuador.

Si bien el estratega argentino no suele tener en cuenta jugadores del FPC, en esta oportunidad, ante un nivel superlativo, no llevar a Marino habría sido un error que podría costar puntos rumbo al Mundial 2026.

Provocación a JuanFer pudo dañarlo todo

En lo deportivo no existe duda alguna de lo que es Hinestroza, sin embargo, hay cuestiones de su comportamiento que aún no convencen. Uno de sus más recientes actos, se vio como una provocación a un referente como Juan Fernando Quintero, durante el Atlético Nacional vs. América del pasado fin de semana.