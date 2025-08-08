Judge sigue preocupando a los Yankees: esta fue la brutal declaración del jardinero

Los Yankees de Nueva York atraviesan uno de sus momentos más complicados de la temporada. Desde el 13 de junio, el equipo apenas ha registrado 19 victorias frente a 29 derrotas, una marca que los ha relegado al tercer puesto del Este de la Liga Americana, por detrás de los Boston Red Sox y los Toronto Blue Jays. Una situación inesperada para una franquicia acostumbrada a luchar por lo más alto.

Las esperanzas del Bronx estaban puestas en el regreso de Aaron Judge, su gran figura. Sin embargo, después de perderse 10 partidos por lesión, el jardinero no pudo tener el impacto esperado en su retorno.

Su reaparición se produjo tras series cruciales para los Yankees, teniendo en cuenta que enfrentaron a los Tampa Bay Rays, a los Miami Marlins y un juego clave contra los Texas Rangers, rivales directos en la lucha por un lugar en la postemporada vía comodín.

El desempeño de Judge fue discreto. En los partidos del martes y miércoles de la primera semana de agosto, en los que solo actuó como bateador designado, acumuló seis turnos al bate con apenas un hit, una base por bolas y tres ponches.

Aun no hay fecha para que Judge vuelva al jardín. | Foto: AP

La razón de su ausencia fue una distensión en el flexor del brazo derecho, una lesión que aún le provoca dolor al lanzar, según él mismo confirmó en declaraciones recogidas por Marca.

El ‘Juez’ intentó retomar su rutina habitual de lanzamientos, pero admitió que la molestia seguía presente: “Es como cuando corres por primera vez con una distensión, va a doler. Pero no se sintió como cuando me lesioné”. Esta situación genera preocupación en la directiva y la afición, conscientes de que el equipo necesita a su estrella al máximo nivel para enfrentar lo que viene.

El calendario inmediato de los Yankees es exigente. Primero deberán medirse a los Houston Astros, líderes del Oeste de la Liga Americana con un balance de 64 victorias y 51 derrotas, promediando .557 y con un lugar casi asegurado en los playoffs. El reto para Nueva York será enorme ante uno de los rivales más consistentes de la última década.

No obstante, podría haber un respiro después de esa serie. Los del Bronx tendrán varios compromisos frente a equipos con menor rendimiento, como los Minnesota Twins, cuartos en la División Central de la Americana, y los St. Louis Cardinals, cuartos en la Central de la Liga Nacional. Luego enfrentarán una serie de dos partidos ante los Tampa Bay Rays, un rival al que ya conocen bien.

Estos choques serán cruciales para recuperar confianza y llegar en mejor posición a la que podría ser la serie más importante del año: cuatro juegos frente a los Red Sox. Ese enfrentamiento podría definir cuál de los dos equipos avanzará a la postemporada como comodín, en una de las rivalidades más intensas del deporte estadounidense.