Jugador de Guatemala “quisiera tener un James Rodríguez en su selección”, no entiende las críticas

Con el pasar de las horas se acerca el estreno de la Selección Colombia de Néstor Lorenzo. Un nuevo proceso que ha iniciado algo criticado, pero que busca con buen fútbol y una renovada idea de juego, otorgarle al país alegrías para recomponer el camino y que se llegue al mundial de 2026, además, de la conquista de algún título a nivel sudamericano, como la Copa América.

Por el momento, la Tricolor realiza sus prácticas en los Estados Unidos de cara a dos amistosos ante Guatemala y México, el primero de ellos se disputará este sábado y en la previa, se han recopilado voces de ambos oncenos. Una de las más recientes fue la de Ricardo Jerez, arquero de los guatemaltecos que dio su opinión sobre sus rivales y el fútbol colombiano, donde tuvo un paso exitoso.

En primera medida y al ser consultado por el llamado de James Rodríguez al equipo colombiano, dijo: “James, un crack a nivel mundial y no entiendo la crítica en Colombia, no entiendo por qué critican que lo hayan llamado”.

Sumando más argumentos para dejar en claro que la citación del ‘10′ era provechosa para la Tricolor, agregó: “Siempre un jugador como él es importante en un grupo por todo lo que puede aportar, por su experiencia. Creo que es top 3 de jugadores en la historia del fútbol colombiano, en ningún grupo sobra más allá de que no sea su mejor presente. Regresó a Europa y ya jugó sus primeros minutos en Olympiacos, sé que va a triunfar porque tiene la capacidad, liderazgo y es un crack, esa es la palabra. Hay que dejar las críticas de lado y apoyarlo”.

Y cerró diciendo de manera contundente: “Todos los países quisieran tener un James Rodríguez en su selección”.

Por otra parte, hizo referencia a una publicación que hizo en las últimas horas a través de sus redes sociales, donde exaltó uno de sus mejores momentos mientras vestía la camiseta de Alianza Petrolera ante Luis Díaz, cuando este estaba en el Junior de Barranquilla: “Subí una atajada en Instagram que le había hecho, es un recuerdo lindo que tengo porque hoy lo ve uno figura a nivel mundial y saber que le pude atajar. Recuerdo que el Pibe Valderrama lo sacó de un torneo amateur, pasó por Barranquilla, en Junior fue figurón y lo vendieron a Porto. Hoy sabemos la historia que ha escrito y que seguirá escribiendo porque es un gran jugador y un tipazo, la humildad sobre todo”.

Tras su paso por el fútbol cafetero, no negó que tenga en la previa del duelo algunas sensaciones especiales: “Son sentimientos muy lindos, enfrentar a un país que me dio tanto a nivel personal y profesional. En mi casa hay sentimientos encontrados. Mi hijo, a pesar de que ya estamos en Guatemala, se sigue poniendo la camiseta de Colombia y me vive preguntando que cuándo vamos a volver a su casita, para él esa es su casa”.

Para finalizar, agregó: “En lo profesional, enfrentar a jugadores que vi crecer en la Liga, que ahora están en Europa. Saber que uno los vio surgir en sus equipos es muy especial. Ya llevo más de un año de haber regresado y he estado pendiente de la Liga y el fútbol de allá. Tener este tipo de partidos es muy especial, solo queda disfrutarlo, son cosas lindas que da el fútbol”.

El juego entre Colombia y Guatemala está pactado para este sábado 24 de septiembre, desde las 6:30 p.m. (Hora COL) y el combinado de Néstor Lorenzo podría tener en la nómina titular a: David Ospina; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Wilmar Barrios, Matheus Uribe, James Rodríguez; Luis Sinisterra, Luis Díaz y Rafael Santos Borré.