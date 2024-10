Jugador le dice adiós a histórico club colombiano en pleno torneo: “Cuido mi salud mental”

Ahora, pasaron pocos meses de Uribe estar luciendo la casaca del Deportivo Pereira y el histórico club colombiano hizo un sorpresivo anuncio que dejó sin palabras a más de un hincha. El futbolista no va más en el conjunto Matecaña.

“Desde el Deportivo Pereira F.C. S.A. informamos al público en general, a nuestra hinchada y a medios de comunicación que, el futbolista Fernando Uribe Hincapié ya no forma parte del Deportivo Pereira. F.C. S.A. Agradecemos la sensatez y honestidad del señor Fernando Uribe al dar por terminado, de mutuo acuerdo, el contrato suscrito con la institución como jugador profesional de fútbol. La experiencia y trayectoria fue notoria en el tiempo que perteneció al equipo, dando resultados que llevó al conjunto Matecaña a sumar puntos importantes en la Liga Betplay Dimayor 2024 - II. Le deseamos éxitos en su vida personal y profesional”, informaron puntualmente desde el Deportivo Pereira en el comunicado.

“A los hinchas, prensa y quien interese: Hoy, con mucha tristeza, con resignación, pero con mucha conciencia, tomo una decisión difícil en mi vida personal y profesional. Después de pasar por varias lesiones, de intentar una y otra vez superar los dolores, hacer lo posible física y mentalmente para estar en condiciones de competir, hoy mi cuerpo me pide parar. Lo hago por respeto a quienes me abrieron la puerta para volver, por respeto a quienes me rodean en el día a día, cuerpo técnico, departamento médico, utileros, y sobre todo por respeto a mis compañeros, que se entregan día a día para conseguir un objetivo que nos trazamos al inicio de la temporada”, indicó Uribe.