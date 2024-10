Insólita expulsión desata nueva polémica arbitral: lluvia de críticas a lo que pasó en Pereira vs. Tolima

El partido de Deportivo Pereira vs. Deportes Tolima terminó en medio de polémica por la expulsión de Yeison Guzmán , figura del cuadro pijao, que recibió doble amarilla a los 41 minutos del partido.

“Estoy seguro que el árbitro no se acordaba que (Guzmán) tenía amarilla. Si no, no se la saca. Se le nota en el semblante al árbitro Liz Mair Suárez”, dijo al aire el comentarista Guillermo Arango.