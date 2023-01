Junior no se conforma con JuanFer Quintero y planea otra estelar contratación para 2023

Junior de Barranquilla se alista para afrontar la temporada 2023 del fútbol colombiano, en la que buscará ser protagonista de la Liga BetPlay y conseguir de nuevo el título. Además, dentro de los objetivos está clasificar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana y buscar un cupo para la próxima Libertadores en 2024.

Los equipos colombianos con presencia en Copa Libertadores son Millonarios, Independiente Medellín, Atlético Nacional y Deportivo Pereira, con los dos primeros desde la fase 2 y los otros con cupo directo a fase de grupos. Mientras que en la Sudamericana se enfrentará por un boleto a la fase de grupos, Deportes Tolima vs. Junior de Barranquilla y Águilas Doradas vs. Santa Fe.

De ganar su llave, que será a partido único en el Manuel Murillo Toro de Ibagué, el conjunto tiburón clasificará a la fase de grupos del segundo torneo continental de la Conmebol.

Y para cumplir con los objetivos de 2023, Junior le madrugó a la renovación de su plantilla con refuerzos y salidas. A la fecha, los jugadores que han dejado al cuadro rojiblanco son Fernando Uribe, Jorge Arias, Yesus Cabrera, Fabián Sambueza, Carmelo Valencia, Jhon Pajoy, Edwuin Cetré, Omar Albornoz y Daniel Giraldo.

Pero no todo son bajas, antes de este viernes tenían 11 caras nuevas confirmados. Los jugadores que ya se pusieron la camiseta del tiburón son Iván Scarpeta, Amaury Torralvo, Vladimir Hernández, Léider Berrío, Brayan León, Edwin Herrera, Jhon Vélez, Leider Berdugo, Howell Mena y Luis Sandoval. Los cuatro últimos llegaron provenientes del Barranquilla FC, que funge como filial del cuadro rojiblanco.

Aun sin ponerse la camiseta del tiburón, Juan Fernando Quintero fue confirmado este viernes como refuerzo del Junior tras varias semanas en negociaciones. “La Junta Directiva del CDP Junior FC informa a la opinión pública y a los medios de comunicación que se ha llegado a un acuerdo con Juan Fernando Quintero”.

“De superar los exámenes médicos se vinculará a la institución rojiblanca”, agrega el comunicado que se dio a conocer este viernes 13 de enero, a las 12:15 p. m.

Comunicado Junior, Juan Fernando Quintero. - Foto: Junior de Barranquilla.

Aunque el equipo está feliz con la llegada del volante de 29 años, son más ambiciosos con su proyecto deportivo para este 2023 y por eso irían por un fichaje más en los próximos días. Según el periodista Guillermo Arango, Junior “sigue en la búsqueda de un defensor central”, el cual podría llegar desde el exterior.

Después de este novelón digno de "La Rosa de Guadalupe", el @JuniorClubSA sigue en la búsqueda de un defensor central. pic.twitter.com/17ZoWhUCsl — Guillermo Arango (@guilloarango) January 13, 2023

Dentro de las posibilidades aparecen Neyder Yessy Lozano Rentería y Juan Sebastián Quintero Fletcher, nombres que sonaron durante la semana. El primero juega en el Lugo de la Segunda División de España, mientras que el otro está en el Juventude de Brasil.

Neyder Lozano, de 28 años de edad, nunca ha tenido la oportunidad de jugar en Colombia porque desde muy joven se fue a España tras destacar en las divisiones menores de Millonarios. Además del Lugo, ha vestido las camisetas de San Sebastián de los Reyes, Elche y Grada, en este último compartió camerino con Carlos Bacca, actual referente del Junior.

Lozano nunca ha jugado en Colombia. - Foto: Getty Images/Quality Sport Images

En reciente conversación con El Vbar de Caracol Radio, el defensor dio a conocer que la negociación con Junior de Barranquilla es algo que “está manejando un representante muy cercano” en Colombia. Eso sí, dijo que “todavía no hay nada en concreto” y están “esperando qué pasa”.

Además, indicó que él no ha “hablado con los directivos de Junior”. “He sabido cómo van las cosas, pero nada en concreto. No puedo decir nada más porque no sé nada más. He hablado sobre el equipo con Carlos Bacca, quien fue mi compañero en el Granada”.

Por su parte, Juan Sebastián Quintero, defensa de 27 años de edad, que también puede jugar como volante defensivo, sí debutó en Colombia con el Deportivo Cali y desde inicios de 2019 está en el fútbol de Brasil. Ha jugado en Fortaleza, Vasco da Gama y Juventude, además tuvo un corto pasó en el Sporting Gijón en 2017 antes de volver al conjunto azucarero para volver a salir al exterior.

En el 2022 estuvo en Vasco da Gama. - Foto: Instagram juanquinterof3

En charla con el mismo medio, Quintero reveló que “sí hay acercamientos” con el Junior de Barranquilla y está “feliz porque es un equipo grande de Colombia”. Pero así como en el caso de Neyder, aún no hay nada concreto y siguen las negociaciones.