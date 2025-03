Junior fue contundente con César Farías: decisión tras eliminación de Copa Sudamericana

En rueda de prensa luego de la decepción, Farías se mostró firme en su pensar, sobre lo que le depara su carrera como entrenador. De una renuncia o salida: “Es una total mentira, desmiento eso categóricamente. Yo no abandono y me siento muy bien en Barranquilla”.

Sobre la derrota, no quiso aceptar lamento alguno: “No estoy golpeado, golpeado estaría si me metían 4-0, si mi equipo no hubiese tenido la valentía de levantarse. No nos gusta perder y no podemos estar alegres, pero golpeado no”.