Deportes

Junior y Santa Fe se disputan refuerzo para ganar la Superliga 2026: es atacante y juega en el extranjero

Además, Atlético Bucaramanga también se metería en el interés que tienen los leones y el tiburón por el jugador.

Redacción Deportes
23 de diciembre de 2025, 1:24 a. m.
Empiezan los rumores de refuerzos en Santa Fe y Junior, de cara a la final de la Superliga 2026
Empiezan los rumores de refuerzos en Santa Fe y Junior, de cara a la final de la Superliga 2026 Foto: Colprensa: Izq - Cristian Bayona / Centro - Mariano Vimos / Der: Jairo Kassiani

El primer torneo del FPC que se jugará en 2026 será la Superliga BetPlay: Independiente Santa Fe, campeón del primer semestre en 2025, y Junior de Barranquilla, vigente ganador de la estrella 11, definirán a ida y vuelta al mejor equipo del año.

Para ganar el trofeo, y encarar los demás torneos, como la Copa Libertadores, Junior y Santa Fe se deben armar bien. De hecho, revelan que los dos se estarían disputando un fichaje para 2026. Se trata de un atacante colombiano que juega en el extranjero.

Junior y Santa Fe jugarán por la final de la Superliga 2026.
Junior y Santa Fe jugarán por la final de la Superliga 2026. Foto: Colprensa - Lina Gasca

Junior y Santa Fe estarían detrás de Emerson Batalla

Emerson Batalla es un atacante colombiano de 24 años. Está en condición de préstamo en Esporte Clube Juventude de Brasil, y allí tiene vínculo hasta diciembre de este 2025. Luego, debería regresar al equipo dueño de su pase: Talleres de Córdoba, en Argentina.

Parece que las actuaciones de Batalla han hecho que varios equipos lo consideren como un refuerzo para 2026. De hecho, además de Santa Fe y Junior, parece que Bucaramanga y otros equipos de Brasil están interesados en contar con sus servicios.

