El primer torneo del FPC que se jugará en 2026 será la Superliga BetPlay: Independiente Santa Fe, campeón del primer semestre en 2025, y Junior de Barranquilla, vigente ganador de la estrella 11, definirán a ida y vuelta al mejor equipo del año.

Para ganar el trofeo, y encarar los demás torneos, como la Copa Libertadores, Junior y Santa Fe se deben armar bien. De hecho, revelan que los dos se estarían disputando un fichaje para 2026. Se trata de un atacante colombiano que juega en el extranjero.

Junior y Santa Fe jugarán por la final de la Superliga 2026. Foto: Colprensa - Lina Gasca

Junior y Santa Fe estarían detrás de Emerson Batalla

Emerson Batalla es un atacante colombiano de 24 años. Está en condición de préstamo en Esporte Clube Juventude de Brasil, y allí tiene vínculo hasta diciembre de este 2025. Luego, debería regresar al equipo dueño de su pase: Talleres de Córdoba, en Argentina.

Parece que las actuaciones de Batalla han hecho que varios equipos lo consideren como un refuerzo para 2026. De hecho, además de Santa Fe y Junior, parece que Bucaramanga y otros equipos de Brasil están interesados en contar con sus servicios.

La información la entregó el periodista Felipe Sierra en su cuenta de X: “Junior, Santa Fe y Bucaramanga han preguntado condiciones a Talleres para contratar a Emerson Batalla (24). El extremo colombiano también tiene posibilidades de Remo y Chapecoense”.

Según el portal web Transfermarkt, que publica los valores del mercado en el mundo del fútbol, Emerson Batalla tiene un valor en el mercado de 3 millones de euros, siendo el más alto de su carrera. De hecho, tuvo una valorización importante durante todo el 2025.

Emerson Batalla ya jugó en Independiente Santa Fe

Hay que repasar el segundo semestre de 2023, donde Independiente Santa Fe brilló por su ausencia en los cuadrangulares finales de Liga BetPlay. Por aquel entonces, Batalla hacía parte de la institución cardenal, en préstamo, desde Talleres.

Emerson Batalla, el atacante que Junior y Santa Fe se pelean para ganar la Superliga 2026. Foto: Colprensa.

Emerson y gran parte de la plantilla de Santa Fe, en ese semestre, no cumplieron las expectativas y se terminaron marchando de cara al 2024. Se trató de un 2023 difícil para el cardenal, donde ni en Sudamericana ni en torneos locales supo hacer un buen papel.

Otra vez, Batalla está en la órbita de Santa Fe, pero el cardenal vive un presente diferente. La décima estrella le abrió paso a la Copa Libertadores 2026, siendo su principal objetivo hacer un buen papel allí.

Ahora el técnico cardenal es el uruguayo Pablo Repetto, y bajo su mando se conocerán los refuerzos, salidas y renovaciones en Independiente Santa Fe para 2026.