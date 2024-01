Jürgen Klopp no se calla: ventiló radical decisión que tomó con Luis Díaz y los delanteros de Liverpool

El colombiano fue titular y disputó los 90 minutos en Anfield, aunque esta vez no pudo marcar como lo hizo el fin de semana pasado en la FA Cup visitando al Arsenal en el Emirates Stadium.

“(Darwin) juega excepcionalmente, tengo que decirlo. Hay tantas cosas que realmente amo del juego. El primer año fue el año de la adaptación y marcó aquí y allá. Pero ahora su contribución en los partidos... habría sido titular esta noche pero tuvo calambres en el último partido, así que tres días después no se inicia a un jugador”, afirmó.

Klopp levantó la voz por sus jugadores y dijo que la decisión del cuerpo técnico es clara a la hora de disponer un trío de atacantes antes de cada partido. “Los chicos no empiezan o no empiezan porque anotan o no anotan. Mi fe y mi confianza en ellos es infinita, siempre y cuando se comporten correctamente, porque simplemente lo merecen por el esfuerzo que ponen”, afirmó.